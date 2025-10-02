Netflix: el final explicado de Bon Appétit Majestad, la serie coreana más exitosa del 2025

Durante el año en curso, Netflix ha estrenado múltiples K-Dramas mediante su plataforma, pero ninguno de estos se compara con Bon Appétit, Majestad, la ansiada serie que, desde el momento de su estreno, impactó de manera significativa en las tendencias mundiales.

Debido al éxito que tuvo el K-Drama antes referido, hay quienes quedaron con ciertas dudas tras su inesperado y conmovedor final. Es por ello que, mediante este artículo, te explicaremos a detalle el final de Bon Appétit, Majestad.

"Bon appétit, majestad", tiene 12 capítulos.

Final explicado de Bon Appétit, Majestad

Como ya es sabido, Bon Appétit, Majestad destaca la historia de una reconocida chef llamada Yeon Ji-yeong que accidentalmente viaja hacia la época de la dinastía Joseon, donde conoce al Rey Yi Heon.

Según la secuencia de la historia que proyecta la serie de Netflix, Yeon Ji-yeong intenta adaptarse a su nueva realidad y, después de muchos obstáculos que ponen en riesgo su vida, se convierte en la chef oficial del Rey. Esto mientras busca cómo volver al presente a través de un libro mágico llamado Mangunrok .

Cabe aclarar que, Yeon Ji-yeong está al tanto del trágico final que tendrá el Rey por la historia que transcendió en el futuro y, es por ello que, mediante algunas sutiles recomendaciones, intenta cambiar los hechos para que el final no sea negativo.

Sin embargo, Bon Appétit, Majestad termina con un golpe de tensión político en la corte comandado por el príncipe Je Seon, quien secuestra a la reina y captura al Rey Yi Heon. Para aquel momento, la protagonista de Netflix está en un dilema, puesto que no sabe si ayudar al monarca del que se enamoró, o regresar a su época mediante el libro mágico que, anteriormente, había desaparecido.

Con el Mangunrok en mano, Yeon Ji-yeong decide quedarse en el pasado para rescatar al monarca y, en el proceso, es gravemente herida. Allí, el Rey Yi Heon usa el libro para enviar a su amada al presente y de esa forma salvarle la vida. No obstante, durante el proceso, arranca una página del texto que simboliza el vínculo eterno entre ambos.

"Bon appétit, majestad" se estrenó durante el mes de agosto del 2025.

La serie coreana de Netflix muestra que, al final de toda la situación caótica relatada, Ji-yeong despierta en París (país en el que vivía) y retoma su lugar como chef moderna. Luego, se encuentra con sus ayudantes de cocina que resultaron ser la encarnación de aquellos buenos amigos que hizo en el pasado.

Sin embargo, la parte más impactante, fue cuando Yi Heon apareció en el presente para rencontrarse con la chef que le robó el corazón y, el encuentro en cuestión se dio en Seúl, lugar donde abren un restaurante en conjunto llamado “Mon Roi”. La serie de Netflix no explica con exactitud cómo él se traslada al presente o cómo terminó el golpe político originado en el pasado, por lo cual, sería un final medianamente abierto, puesto que permite imaginar o suponer con base a las conclusiones propias de cada cual.

