Netflix: la intensa película de romance que cautivó a millones con una peligrosa y explícita trama de amor mortal

Las ficciones asiáticas lideran las tendencias en la actualidad, razón por la cual Netflix no ha dejado de actualizar su catálogo de ofertas. El servicio de streaming más consumido del mundo añadió a su plataforma una popular película japonesa.

El film en cuestión, que fue dirigido por Ryūichi Hiroki, se estrenó durante el 2021 y, desde entonces, no ha dejado de generar debate en las redes sociales. Para esta ocasión, Netflix apostó por una cinta que dura 142 minutos, lo que se traduciría a 2 horas y 22 minutos.

La película referenciada se llama Ride or Die, pero tras su lanzamiento mundial, en Netflix se encuentra como Contigo a muerte. La historia contada mediante esta ficción no es real, pero sí está basada en el manga Gunjō de Ching Nakamura.

La película de Netflix que capturó la atención de todos se estrenó en 2021.

De qué trata la película Contigo a muerte

De acuerdo con la reseña que se refleja a través de la plataforma de Netflix, la trama se enfoca en Rei, una mujer que vive sumergida en un abismo de deseo contenido por su antigua compañera de clase, Nanae.

Al descubrir que Nanae sufre abusos brutales por parte de su marido, la protagonista de esta película toma una decisión drástica y sangrienta: comete un asesinato para liberarla. Este acto de traición a la ley da inicio a una huida desesperada por las carreteras de Japón, donde el amor y la culpa se mezclan en una atmósfera de tensión constante.

Mientras escapan, ambas mujeres deben enfrentar el vacío de sus vidas y la sombra de un destino fatal que parece alcanzarlas en cada kilómetro. Esta propuesta audiovisual, que se puede ver en Netflix, desarrolla un relato donde la pasión se convierte en una condena y el peligro de ser capturadas las obliga a cuestionar si su vínculo es una salvación o un pacto suicida que te atrapará de principio a fin.

Reparto de la película Contigo a muerte

Kiko Mizuhara como Rei Nagasawa.

Shinya Niiro como Kotaro Shinoda.

Shunsuke Tanaka como Yoshio Nagasawa.

Honami Satô como Nanae Shinoda.

Anne Suzuki como la hermana de Rei.

Yôko Maki como la esposa de un antiguo amante.

Tetsushi Tanaka como el padre de Rei.

Sara Minami como la versión joven de Rei.

Tráiler de la película Contigo a muerte