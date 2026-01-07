Netflix: la dramática película biográfica que impactó a la crítica con una historia real y sin filtros

Para complacer a sus miles de suscriptores, Netflix añadió a su catálogo de ofertas una película que se estrenó en 2023 y ganó siete Premios Óscar. La cinta estadounidense-británica fue dirigida por el aclamado Christopher Nolan y dura 180 minutos (3 horas).

El film que se recomendará a continuación está basado en hechos reales. Más exactamente, relata la historia del físico teórico J. Robert Oppenheimer, quien desarrolló la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.

La exitosa película aclamada por los críticos se llama Oppenheimer y, después de su debut en la pantalla chica, recaudó más de 975 millones de dólares, hecho que remarcó el impacto que tuvo dentro del mercado cinematográfico.

Netflix conquistó a todos con una película biográfica, histórica y dramática.

De qué trata la película Oppenheimer

Según la reseña ofrecida por Netflix, la película narra la vida del físico teórico estadounidense J. Robert Oppenheimer, quien durante la Segunda Guerra Mundial fue el encargado de dirigir el Proyecto Manhattan. La historia muestra cómo este científico lideró a un grupo de expertos en una carrera contra el tiempo para construir la primera bomba atómica en un laboratorio secreto en Nuevo México.

El objetivo era claro: terminar la guerra antes que los nazis, pero el proceso estuvo lleno de tensiones políticas, sospechas de espionaje y la presión constante de saber que estaban creando el arma más destructiva de la humanidad. Tras el éxito de la prueba nuclear, la película cambia de tono para enfocarse en las devastadoras consecuencias personales del protagonista.

Atormentado por la culpa y el horror de lo que su invento provocó, el protagonista de la película de Netflix comienza a oponerse al desarrollo de armas aún más potentes, lo que lo lleva a enfrentarse directamente con el gobierno de Estados Unidos en una pelea que no deja a nadie indiferente.

Netflix añadió a su catálogo de ofertas la película Oppenheimer.

Reparto de la película Oppenheimer

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer.

Matt Damon como el General Leslie Groves.

Emily Blunt como Katherine “Kitty” Oppenheimer.

Robert Downey Jr. como Lewis Strauss.

Josh Hartnett como Ernest Lawrence.

Florence Pugh como Jean Tatlock.

Casey Affleck como Boris Pash.

Kenneth Branagh como Niels Bohr.

Rami Malek como David Hill.

Tráiler de la película Oppenheimer