Netflix: la película de romance oscuro y escenas altamente explícitas que se robó la atención de todos con su intensa trama

Dentro de las tantas ofertas románticas audiovisuales que sobresalen en la plataforma de Netflix hay una en particular que, pese al año de estreno, sigue dando de qué hablar. La película en cuestión está basada en la novela homónima del aclamado autor Daphne du Maurier.

Desde Netflix, señalan que la película sugerida se estrenó durante el 2020, dura 121 minutos en total y no es apta para menores de edad debido a la trama de misterio y contenido explícito que desarrolla. Después, es importante mencionar que, el film es una producción colaborativa entre el Reino Unido y Estados Unidos.

La película referenciada en este artículo se llama Rebeca y, en la plataforma de Netflix, se encuentra con dicho título o, con el original, que en este caso sería Rebecca.

La película de Netflix que conquistó a la audiencia es de origen británico–estadounidense.

De qué trata la película Rebecca

Según lo reseñado por Netflix, esta película relata la historia de una joven ingenua que, tras un romance relámpago en Montecarlo, se casa con el viudo millonario Maxim de Winter. Al llegar a la imponente mansión de Manderley, la protagonista descubre que la sombra de la primera esposa, Rebecca, sigue viva en cada rincón, desatando un peligro abismal para ella.

El conflicto escala de forma impactante debido a la siniestra ama de llaves, la Sra. Danvers, quien utiliza el recuerdo de la difunta para destruir la cordura de la nueva esposa. Entre dilemas morales y una tensión psicológica insoportable, la protagonista de esta película descubre que su marido esconde un secreto sangriento sobre lo que realmente ocurrió la noche que Rebecca murió.

Esta es una trama de traición y obsesión donde el lujo se mezcla con la muerte, llevando al espectador por un laberinto de mentiras que lo harán cuestionarse todo lo relacionado con la trama en cuestión.

La película recomendada de Netflix originalmente se llama Rebecca.

Reparto de la película Rebecca

Lily James como la segunda Sra. de Winter.

Kristin Scott Thomas como la Sra. Danvers.

Keeley Hawes como Beatrice Lacy.

Armie Hammer como Maxim de Winter.

Ann Dowd como la Sra. Van Hopper.

Sam Riley como Jack Favell.

Mark Lewis Jones como el Inspector Welch.

Tom Goodman-Hill como Frank Crawley.

Bill Paterson como el Dr. Baker

Tráiler de la película Rebecca