Netflix: la dramática serie que explora la vida a través de la muerte con una impactante y controversial trama

Aunque las propuestas audiovisuales cortas y con tramas simples dominan las tendencias globales, hay quienes se inclinan por ficciones intensas y largas. Para aquellos que opten por la segunda opción, Netflix añadió a su catálogo de ofertas una popular serie estadounidense creada para HBO.

La serie, que se estrenó en 2001, tiene 5 temporadas y 63 capítulos en total. Las primeras 3 entregas cuentan con 13 episodios, mientras que las dos restantes figuran con solo 12 que duran entre 46 y 72 minutos cada uno.

La propuesta de Netflix no está basada en hechos reales y originalmente se llama Six Feet Under (A dos metros bajo tierra). Dentro de su trama, combina la comedia negra, el suspenso, el drama y la exploración psicológica, elementos por los cuales ganó su popularidad mundial y sigue generando debate en la actualidad.

La serie de Netflix recomendada tiene 5 temporadas.

De qué trata la serie Six feet under

De acuerdo con la reseña que se muestra a través de la plataforma de Netflix, esta serie se centra en los Fisher, una familia disfuncional que dirige una funeraria en Los Ángeles. Tras la muerte repentina del padre, los hijos y la madre quedan a cargo del negocio, viéndose obligados a convivir con cadáveres mientras lidian con la soledad, traición y deseo que cada uno experimenta.

Dentro de esta serie, cada episodio comienza con una muerte distinta, sirviendo de espejo para los dilemas morales y las crisis existenciales de los protagonistas. A lo largo de sus entregas, la ficción explora cómo el contacto constante con la muerte afecta las relaciones, la intimidad y la salud mental de una familia que parece desmoronarse.

El peligro de perderse a uno mismo y la lucha por encontrar la felicidad en un entorno tan macabro crean una atmósfera de tensión emocional absoluta que te atrapará de principio a fin mientras estés viendo la serie, recordándote que nadie sale vivo de este mundo ficticio.

La serie que cautivó a la audiencia se llama Six feet under.

Reparto de la serie Six feet under

Peter Krause como Nate Fisher.

Frances Conroy como Ruth Fisher.

Lauren Ambrose como Claire Fisher.

Michael C. Hall como David Fisher.

Freddy Rodríguez como Federico “Rico” Diaz.

Rachel Griffiths como Brenda Chenowith.

Mathew St. Patrick como Keith Charles.

Richard Jenkins como Nathaniel Fisher Sr.

Justina Machado como Vanessa Diaz.

Jeremy Sisto como Billy Chenowith.

