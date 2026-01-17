Netflix: la inquietante serie polaca de 6 capítulos que se convirtió en un fenómeno global con su intensa trama

Entre tantas propuestas audiovisuales que figuran en su plataforma de streaming, Netflix cuenta con una miniserie polaca que no pasa desapercibida. Esta producción desarrolla un drama psicológico con elementos de suspenso que generan todo tipo de intriga.

La miniserie recomendada tiene 6 capítulos en total y estos duran entre 40 y 50 minutos cada uno. La ficción de Netflix originalmente se llama Otwórz oczy, Open Your Eyes, pero en el buscador de la plataforma sobresale con el título Despiértate.

Cabe aclarar que, tras su lanzamiento oficial, esta serie causó todo tipo de controversias en las redes sociales e, incluso, por su popularidad, se llegó a pensar en la posibilidad de una segunda temporada, pero hasta la fecha, Netflix no habló al respecto.

De qué trata la serie Despiértate

De acuerdo con la reseña de Netflix, el relato de esta serie se centra en Julia, una joven que despierta en un misterioso centro de tratamiento para la amnesia tras sobrevivir a un trágico accidente que borró su pasado. Lo que parece un lugar de sanación pronto se convierte en una pesadilla abismal de traición y deseo.

La serie de Netflix se vuelve aún más intensa cuando Julia empieza a tener visiones que parecen más reales que la propia clínica. Atrapada entre dilemas morales y experimentos médicos sospechosos, la protagonista debe descubrir la peligrosa verdad antes de que sea demasiado tarde. Es un viaje de intriga pura donde nada es lo que parece y el peligro acecha en cada pasillo.

Esta propuesta de Netflix es la opción ideal para un maratón de infarto, ya que te atrapará de principio a fin y se puede ver rápidamente durante el fin de semana.

Reparto de la serie Despiértate

Maria Wawreniuk como Julia.

Ignacy Liss como Adam.

Marta Nieradkiewicz como la Dra. Zofia.

Sara Celler-Jezierska como Magda.

Klaudia Koścista como Iza.

Zuzanna Galewicz como Milena.

Marcin Czarnik como Piotr.

Wojciech Dolatowski como Szymon.

Michał Sikorski como Paweł.

Małgorzata Gorol como la madre de Janina.

Jacek Poniedziałek como el padre de Janina.

Tráiler de la serie Despiértate