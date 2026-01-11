Netflix: la dramática película chilena con escenas subidas de tono que te dejará sin aliento

Netflix lo hizo de nuevo. La plataforma de streaming sorprendió a sus suscriptores con la incorporación de una comedia dramática a su catálogo de series y películas. Esta producción de origen chileno rápidamente capturó la atención de los suscriptores y comenzó a generar conversación por su audaz contenido. La película, que hoy sobresale en la plataforma, dura menos de 2 horas (95 minutos).

El film, dirigido por Che Sandoval, se lanzó de manera oficial durante el año 2018, ganando visibilidad internacional antes de su arribo a Netflix. Los 95 minutos de extensión que presenta la producción se adecuan a un formato conciso que permite al espectador seguir de cerca el proceso de Martina en su búsqueda de deseo y autodescubrimiento.

Por otra parte, la plataforma subraya que esta película es una obra de ficción que aborda el drama de la inapetencia sexual y la crisis personal. El guion y la dirección de la película de Netflix estuvieron a cargo del cineasta Che Sandoval, quien logra un potente retrato de la madurez y la pasión en esta coproducción con Argentina y España.

De qué trata Dry Martina, la película de Netflix

Según la reseña de Netflix, la trama de la película Dry Martina se centra en Martina, una excantante argentina cuya vida ha quedado estancada en la rutina y la insatisfacción, marcada por una incapacidad tanto para llorar como para experimentar deseo sexual.

Este quiebre vital se dinamiza con la inesperada llegada de una joven chilena que afirma ser su hija biológica. Dicho encuentro precipita un viaje a Chile que, lejos de resolver un misterio familiar, desencadena un despertar erótico y emocional impulsado por un peculiar imitador de Luis Miguel. De este modo, la película de Netflix explora la sexualidad femenina, la fama perdida y la necesidad de redescubrir la pasión en una etapa de madurez.

Reparto de la película Dry Martina

Antonella Costa.

Pedro Campos.

Álvaro Espinoza.

Patricio Contreras.

Héctor Morales.

Geraldine Neary.

Tráiler de la película Dry Martina