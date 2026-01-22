Netflix: la escalofriante serie de 10 capítulos que impactó al mundo con una trama basada en hechos reales

Las nuevas propuestas de Netflix siguen cautivando a los suscriptores de la plataforma de streaming más consumida de la Argentina, mientras que los cibernautas destacan de manera significativa los trabajos que se lanzaron en años anteriores.

Una de las series documentadas que se estrenó en 2022 y sostiene su éxito en la actualidad no solo se encuentra en Netflix, sino que además tiene 10 capítulos en total. Los episodios de esta propuesta audiovisual estadounidense duran menos de 55 minutos, por lo cual se pueden ver durante un fin de semana.

Se trata de Dahmer: Monstruo – La historia de Jeffrey Dahmer, una serie basada en hechos reales que sigue la vida y los brutales crímenes cometidos por Jeffrey Lionel Dahmer. No obstante, la producción destaca el dolor de los familiares de las víctimas que todavía recuerdan con pesar todo lo ocurrido entre el año 1978 y 1991.

La serie sugerida es de origen estadounidense.

De qué trata Dahmer: Monstruo – La historia de Jeffrey Dahmer

De acuerdo con la reseña que figura en Netflix, esta serie adentra al espectador en la vida de un hombre cuya apariencia común ocultaba un horror inimaginable. La producción en cuestión sigue de cerca el ascenso de sus obsesiones más oscuras, mostrando cómo el aislamiento, las compulsiones y la incapacidad de conectarse con el mundo lo llevaron a cometer crímenes atroces.

Más allá de los hechos, la historia destacada en la pantalla de Netflix revela el dolor de las víctimas y el vacío de un sistema que no lo detuvo, ofreciendo un retrato inquietante de la maldad humana y de cómo, a veces, los monstruos viven entre nosotros sin que nadie los vea venir.

La serie recomendada tiene 10 capítulos en total.

Reparto de la serie Dahmer: Monstruo – La historia de Jeffrey Dahmer

Evan Peters como Jeffrey Dahmer.

Richard Jenkins como Lionel Dahmer.

Molly Ringwald como Shari Dahmer.

Niecy Nash como Glenda Cleveland.

Michael Learned como Catherine Dahmer.

Penelope Ann Miller como Joyce Dahmer.

Shaun J. Brown como Tracy Edwards.

Colin Ford como Chazz.

Dyllon Burnside como Ronald Flowers.

Kieran Tamondong como Konerak Sinthasomphone.

Michael Beach como Dennis Murphy.

Colby French como Patrick Kennedy.

Tráiler de la serie Dahmer: Monstruo – La historia de Jeffrey Dahmer