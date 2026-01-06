Netflix: la erótica película que cautivó a millones con una historia de traición, deseo prohibido y pasiones intensas

En medio de las incontables propuestas audiovisuales que se encuentran dentro del catálogo de Netflix, sobresale una película de 2002 que sigue dando de qué hablar en la actualidad. La ficción es de origen estadounidense y no está basada en hechos reales.

Este film es una adaptación de la cinta francesa La femme infidèle lanzada durante el año 1969 y dirigida por Claude Chabrol. Para la nueva apuesta, Netflix contó con la dirección de Adrian Lyne, quien apostó por escenas mucho más explícitas, no aptas para menores de edad.

La película de Netflix que dura 124 minutos originalmente se llama Unfaithful, pero dentro del buscador interno del servicio de streaming más consumido del mundo aparece con el título de Infiel.

La película de Netflix recomendada experimenta en un dramático romance extramatrimonial.

De qué trata la película Infiel

Según la reseña de Netflix, la trama de esta película presenta a los Sumner, un matrimonio perfecto que vive en una lujosa zona de Nueva York. Dentro de la relación en cuestión estaría todo perfecto hasta que Constance, conoce a un seductor joven francés. Lo que comienza como una curiosidad se transforma rápidamente en un deseo incontrolable y una relación clandestina cargada de escenas explícitas.

El conflicto escala de nivel cuando Edward, el esposo, empieza a sospechar de la infidelidad de su mujer. La intriga total se apodera de la pantalla mientras él descubre el amorío que sobrelleva su esposa, llevándolo a enfrentar situaciones extremas que desembocan en un acto de violencia ciega. Es una caída libre hacia el abismo donde la culpa y el miedo consumen a los protagonistas y se verá si su amor puede o no superar tal eventualidad.

La película te atrapará de principio a fin con su atmósfera asfixiante y un giro final que te dejará cuestionando qué serías capaz de hacer por amor o por rabia.

La película de Netflix sugerida originalmente se llama Unfaithful.

Reparto de la película Infiel

Richard Gere como Edward “Ed” Sumner.

Olivier Martinez como Paul Martel.

Diane Lane como Constance “Connie” Sumner.

Erik Per Sullivan como Charlie Sumner.

Chad Lowe como Bill Stone.

Michelle Monaghan como Lindsay.

Michael Emerson como Josh.

Kate Burton como Tracy.

Tráiler de la película Infiel