Netflix: la dramática película para adultos que obsesionó a millones con su controversial trama y escenas explícitas

Netflix se hizo presente con una propuesta audiovisual que contiene escenas explícitas y está protagonizada por la aclamada actriz estadounidense, Kristin Davis. La película en cuestión salió durante el 2021, pero sigue dando de qué hablar en la actualidad debido al atractivo de su relato principal.

Se trata de Ilusiones mortales (Deadly Illusions), una película de suspenso psicológico originaria de Estados Unidos. Con una duración de 114 minutos (1 hora y 54 minutos), este film se ha posicionado como uno de los más polémicos y comentados por su naturaleza no apta para menores, lo cual lo mantiene vigente conforme pasan los años.

La película de Netflix sugerida dura menos de dos horas.

De qué trata la película Ilusiones mortales

De acuerdo con la reseña de Netflix, la historia de esta película se focaliza en Mary Morrison, una exitosa escritora de novelas de misterio que, ante un bloqueo creativo y problemas financieros, decide contratar a una niñera para cuidar a sus hijos.

Lo que comienza como una ayuda doméstica pronto se transforma en un peligroso juego de seducción y traición, donde la línea entre la realidad y la ficción de su nuevo libro empieza a borrarse de forma aterradora.

A medida que Mary se obsesiona con la joven Grace, el ambiente se vuelve asfixiante y cargado de escenas explícitas que juegan con la mente del espectador. La intriga crece cuando extraños sucesos y crímenes comienzan a rodear a la familia, sumergiendo a los protagonistas en un abismo de dilemas morales y sospechas mortales donde nadie es quien parece ser.

Ilusiones mortales se puede ver rápidamente durante el fin de semana y te garantiza un viaje de adrenalina pura que no te permitirá despegarte de la pantalla.

La película de Netflix que se metió en la cabeza de todos se llama Ilusiones mortales.

Reparto de la película Ilusiones mortales

Kristin Davis como Mary Morrison.

Dermot Mulroney como Tom Morrison.

Greer Grammer como Grace.

Shanola Hampton como Elaine.

Marie Wagenman como Alex.

Shylo Molina como Sam.

Lora Martinez-Cunningham como Andrea Miller.

Tráiler de la película Ilusiones mortales