Dónde ver El agente secreto, la película brasileña que arrasó en los Golden Globes 2026

Durante las últimas horas, se llevó a cabo la ceremonia de los Golden Globes 2026 y, sorpresivamente, la película brasileña El agente secreto capturó la atención de todos. El thriller político que arrasó en los premios referidos fue dirigido por Kleber Mendonça Filho y protagonizado por Wagner Moura. Además, es importante mencionar que esta cinta tuvo su estreno mundial el 18 de mayo de 2025, en el Festival de Cannes.

Tras su paso por el circuito de festivales, El agente secreto llegó a las salas comerciales de Brasil el 6 de noviembre de 2025, con una fuerte acogida del público local. En otros países, como Estados Unidos, su estreno en cines fue también a fines de 2025, mientras que en algunos mercados latinoamericanos hay fechas programadas para comienzos de 2026.

Sobre su fecha de estreno en Argentina, se estima que se lleve a cabo su debut en los cines el 26 de febrero del año en curso, mientras que en sitios como JustWatch ya sale como “próximamente”, pero la película todavía no se encuentra oficialmente disponible en las plataformas de streaming como Netflix, Amazon, Prime Video o similares.

La atención global en torno a este filme creció aún más tras los Golden Globes 2026, donde El agente secreto se llevó importantes galardones. La película ganó el Golden Globe a Mejor Película en Lengua No Inglesa, convirtiéndose en un hito para el cine brasileño. Además, Wagner Moura obtuvo el premio a Mejor Actor en una Película Dramática, otro logro histórico que subraya la calidad de su actuación.

En la edición anterior de los Globos de Oro, Fernanda Torres se convirtió en la primera actriz brasileña en ganar dentro de su categoría, marcando otro momento importante para el país en la escena internacional.

Por las acotaciones previamente hechas, el director Kleber Mendonça Filho, al recibir los nuevos reconocimientos, dedicó los logros a su país y animó a las nuevas generaciones de cineastas a contar historias propias con valentía y creatividad.

Con estos antecedentes, El Agente Secreto no solo destaca por su producción y elenco, sino también por abrir puertas para el cine de Brasil en plataformas digitales y en premios de prestigio.