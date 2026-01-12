Netflix: el desconsolado llanto de Noah Schnapp tras el final de Stranger Things 5

Durante las últimas horas, Netflix reveló un especial inédito de Stranger Things 5 y, como es de suponer, los fanáticos opinaron al respecto mediante las redes sociales. Uno de los momentos más desgarradores del detrás de escena fue protagonizado por Noah Schnapp.

Tal como se aprecia en el contenido inédito compartido por Netflix, todo el personal de trabajo se reunió en espacio cerrado para realizar el speech (discurso) final que normalmente hacen en producción cuando dan por terminada una serie o película.

En el momento mencionado, se puede ver a Noah Schnapp desconsolando, por el fin de Stranger Things 5. El intérprete de Will Byers se mostró vulnerable ante todos los presentes, hecho que conmovió de manera significativa a los fans de la serie de Netflix.

Cabe mencionar que, el actor de 21 años saltó a la fama con Stranger Things, serie que lanzó su primera temporada hace más de 9 años. Por ello, los cibernautas suponen que para Noah fue sumamente doloroso despedirse no solo de tal ficción, sino del elenco con el que trabajó por tanto tiempo.

El desconsolado llanto de Noah Schnapp.

Los actores principales de Stranger Things mientras leían el guion final de la serie

Durante el detrás de cámaras titulado Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5, también se aprecia como todo el elenco principal de la serie lloró mientras hacían la lectura final del último capítulo de la temporada referida.

Para la lectura mencionada se encontraba Matt y Ross Duffer (los creadores de la saga), Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Joe Keery entre otras figuras. Pese a las múltiples controversias que han girado sobre el final de la serie, el momento destacado conmovió a todos los fanáticos.

Aun así, los cibernautas consideran que algunos personajes de Stranger Things 5 merecían un mejor final y adjudicaron la culpa de las malas decisiones tomadas a los hermanos Duffer, quienes habían prometido no decepcionar al público como en su momento ocurrió con el último episodio de la serie Juego de Tronos.