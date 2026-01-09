La revelación de Jennifer Marshall, mamá de Max en Stranger Things, que desató polémica tras el final de la serie

Tras la gran polémica que se creó debido al capítulo final de Stranger Things 5, el nombre de la serie lideró nuevamente las tendencias en X debido a una llamativa e inesperada revelación. La actriz Jennifer Marshall, utilizó su cuenta de Instagram para exponer el motivo por el cual no participó en la última temporada de la saga más aclamada de Netflix.

Cabe mencionar que Jennifer Marshall solo estuvo en la temporada 2 y 4 de Stranger Things. Durante su primera aparición en la serie, presentan a Susan Hargrove, el personaje que interpreta a la Max Mayfield y esposa de Neil Hargrove.

Jennifer Marshall como Susan Hargrove en Stranger Things.

De acuerdo con la narrativa de Stranger Things, la vida de Hargrove cambia de manera significativa cuando su familia se desmorona por completo. En ese contexto, se separa de Neil, mientras que Max está en coma tras los eventos ocurridos con Vecna.

Debido al relato de la serie de Netflix, se esperaba que Susan estuviera presente en los momentos finales y relevantes de Max en el hospital, pero lo cierto es que su personaje no apareció en la temporada 5 de Stranger Things y, recientemente, se reveló la razón.

Max Mayfield, personaje de Stranger Things.

Qué dijo Jennifer Marshall sobre su ausencia en Stranger Things 5

En medio de las incontables especulaciones que se hicieron al respecto, Jennifer Marshall compartió en Instagram una foto de su personaje en Stranger Things y, sobre esta, escribió: “Se acabó, ¿pero dónde estaba ella? ¿Qué tipo de madre no está ahí para su hija mientras está en el hospital”.

Con esa polémica primera publicación, Jennifer dejó entredicho que la ausencia de Susan en Stranger Things 5 no habría sido su decisión. Horas más tarde, la actriz realizó otro controversial posteo en la misma red social y, en este, contó aquello que se guardó en su momento.

La polémica publicación de Jennifer Marshall en Instagram.

Más exactamente, Jennifer escribió: “Tuve cáncer, lo entiendo, pero estaba en remisión durante el rodaje de la quinta temporada. Un tiroteo me habría ayudado a obtener mi seguro médico a través del sindicato. Tal vez tenían demasiados personajes, no sé, pero obvio, que Susan Hargrove es LA PEOR MADRE DE LA HISTORIA”.

El descargo de Jennifer Marshall en Instagram.

Con tal revelación, apuntó contra los hermanos Matt y Ross Duffer (creadores de la serie), por no haberla convocado para la última temporada de la saga, en la que se le habría dado un final adecuado a su personaje.