El video filtrado de Gaten Matarazzo, “Dustin” de Stranger Things, en una discoteca que dejó a todos en shock

En medio de los incontables debates que se abrieron en la web tras el polémico final de Stranger Things 5, el nombre de Gaten Matarazzo sobresalió en las tendencias globales. El reconocido actor estadounidense fue filmado en una discoteca en Atlanta y la grabación capturó la atención de todos.

Aunque los hechos se originaron hace poco más de 48 horas, recientemente un cibernauta decidió compartir en su cuenta oficial de Tiktok un video en el que se le ve a Matarazzo disfrutar de una fiesta en Atlanta después de decirle adiós a la serie que lo hizo famoso.

Elenco principal de Stranger Things 5.

Tal como se aprecia en la grabación, Gaten Matarazzo se mostró eufórico ante los miles de espectadores presentes en la fiesta referida, quienes lo animaban a seguir bailando. Lejos de cohibirse en aquella celebración, el actor dio lo mejor de sí sobre la pista de baile y el hecho rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Los fanáticos de Stranger Things aplaudieron que Gaten pueda disfrutar de su tiempo libre luego de haber puesto todo su esfuerzo y atención en grabar la última temporada de la aclamada serie de Netflix.

Además, otros tantos fans recordaron el bullying que sufrió Matarazzo en el pasado, cuando aún era un niño, y se alegraron por la aceptación social que ganó gracias a su trabajo en Stranger Things.

Quién es Gaten Matarazzo de Stranger Things

Gaten Matarazzo es un actor estadounidense que alcanzó proyección internacional gracias a su participación en Stranger Things, donde interpreta a Dustin Henderson, uno de los personajes más carismáticos de la serie.

Nacido en Nueva Jersey en 2002, comenzó su carrera en el teatro musical antes de dar el salto a la televisión. Con el correr de los años, amplió su presencia en la industria con proyectos vinculados al entretenimiento y la música, al tiempo que utilizó su visibilidad para hablar públicamente sobre la displasia cleidocraneal.

Gaten Matarazzo en Stranger Things.

Ahora bien, tras el cierre de Stranger Things, Gaten Matarazzo planea seguir vinculado a la actuación, con especial interés en proyectos de cine, televisión y teatro musical, un ámbito en el que dio sus primeros pasos. Aunado a ello, buscará desarrollar su faceta musical y participar en producciones que le permitan alejarse del personaje que lo hizo mundialmente conocido.