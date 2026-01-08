Netflix: la dramática película europea con escenas explícitas que combina humor adulto y crisis existenciales

Entre tantas buenas ficciones que ofrece Netflix dentro de su plataforma de streaming, existe una que, hasta la fecha, no ha dejado de generar debate en las redes sociales. El film en cuestión dura aproximadamente 101 minutos (1 hora y 41 minutos).

En cuanto al género se refiere, esta propuesta audiovisual de Netflix es una comedia dramática sueca que contiene escenas explícitas y desarrolla una trama no apta para menores de edad.

La película, que fue estrenada en 2022 en Suecia, y en 2023 en Netflix, originalmente se llama Året jag slutade prestera och började onanera, en inglés se refleja como The Year I Started Masturbating, mientras que en español aparece con el título El año en que empecé a mastur...

El largometraje de Netflix es sueca.

De qué trata la película Året jag slutade prestera och började onanera

De acuerdo con la reseña de Netflix, la trama de esta película presenta a Hanna, una mujer adicta al trabajo y al éxito cuya vida perfecta se desmorona cuando su pareja la deja inesperadamente justo antes de mudarse a la casa de sus sueños.

La historia de esta película se vuelve aún más dramática cuando Hanna, tras perder su empleo y su relación, se ve obligada a redescubrirse a sí misma fuera de las expectativas de los demás. En medio de la traición y el vacío emocional, comienza un viaje de autodescubrimiento personal y sexual, enfrentando dilemas morales sobre lo que realmente significa ser feliz en una sociedad obsesionada con el rendimiento.

Este un éxito global que ha generado polémica por sus escenas explícitas y su enfoque sin filtros sobre la soledad y el placer femenino.

La película de Netflix se llama Året jag slutade prestera och började onanera.

Reparto de la película Året jag slutade prestera och började onanera

Katia Winter como Hanna.

Vera Carlbom como Liv.

Henrik Dorsin como Staffan.

Jesper Zuschlag como Morten.

Nour El-Refai como Carolin.

Hannes Fohlin como Adam.

Siw Erixon como Eva.

Antonio Di Ponziano como Marco.

Bahar Pars como Leyla.

Pablo Leiva Wenger como Ali.

David Wiberg como Ola.

Albin Grenholm como Petter.

Sara Shirpey como Asrin.

Tráiler de la película Året jag slutade prestera och började onanera