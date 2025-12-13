Netflix: la criminal serie mexicana no apta para menores que desató la locura total con su contenido explícito

Mientras los estrenos más recientes revolucionan la web, las ficciones lanzadas en años anteriores dentro de la plataforma de Netflix siguen dando de qué hablar. Tal es el caso de una popular serie de origen mexicano.

La serie en cuestión proyecta una historia con elementos de thriller psicológico, misterio y drama policial. La primera temporada se lanzó en marzo del 2021 y contó con 10 episodios.

Debido al impacto de la misma, estrenaron una segunda edición en mayo de ese mismo año y, esta, tuvo 8 episodios. Finalmente, Netflix cerró la trama con una tercera temporada de 7 capítulos.

La serie referenciada originalmente se llama Who killed Sara? Lo que al español se traduciría como ¿Quién mató a Sara? Y, no está basada en hechos reales, es una ficción creada por José Ignacio Valenzuela.

La serie que impactó en Netflix cuenta con 3 temporadas en total.

De qué trata la serie Who Killed Sara?

De acuerdo con la reseña oficial de Netflix, la trama de esta serie gira en torno a Alex Guzmán, un hombre que fue injustamente condenado por el asesinato de su hermana, Sara. Tras cumplir una sentencia de 18 años, Alex es liberado con una única y peligrosa misión: ejecutar su venganza contra la poderosa y corrupta familia Lazcano.

Desde ese momento, la trama de la película de Netflix se focaliza en la búsqueda implacable del verdadero asesino de Sara. A medida que Alex desentierra verdades, descubre que la familia Lazcano, liderada por el manipulador César, oculta un gran secreto de traición, deseo y corrupción que envuelve no solo la muerte de Sara, sino también el destino de todos los involucrados.

El misterio mismo que remarca la serie de Netflix se complica con constantes giros, revelando que Sara guardaba enigmas oscuros antes de morir.

La serie de Netflix recomendada originalmente se llama Who Killed Sara?

Reparto de la serie Who Killed Sara?

Manolo Cardona como Alex Guzmán.

Carolina Miranda como Elisa Lazcano.

Ginés García Millán como César Lazcano.

Claudia Ramírez como Mariana Lazcano.

Eugenio Siller como José María “Chema” Lazcano.

Alejandro Nones como Rodolfo Lazcano.

Ximena Lamadrid como Sara Guzmán.

Tráiler de la serie Who Killed Sara?