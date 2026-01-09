Netflix: el thriller perturbador y explícito que conquistó a millones con una trama solo para adultos

Dentro de las tantas producciones ocultas que se encuentran en la plataforma de Netflix, destaca una cinta que, en su momento, fue muy aclamada por los críticos. La película es de origen estadounidense y se estrenó durante el 2017.

El film dirigido por Mike Flanagan se basa en la novela homónima del famoso autor Stephen King y dura 1 hora con 43 minutos. En cuanto al género se refiere, esta apuesta audiovisual es un thriller psicológico que contiene elementos de suspenso y terror.

Además, dentro de la trama añaden escenas explícitas que no pasan desapercibidas. La película referenciada originalmente se llama Gerald’s Game, lo que al español se traduciría como El juego de Gerald.

De qué trata la película El juego de Gerald

De acuerdo con la reseña de Netflix, la trama principal de esta película se centra en Jessie y Gerald, un matrimonio en crisis que intenta reavivar su deseo carnal con un juego erótico que termina en una tragedia inesperada: Gerald muere de un infarto repentino, dejando a su mujer esposada a la cama, sin llaves y completamente sola ante el peligro.

Las tensiones de la película de Netflix incrementan de manera significativa cuando la protagonista empieza a luchar por sobrevivir esposada, sin comida, sin comunicación con el exterior y con alucinaciones constantes. Durante el transcurso del relato audiovisual, Jessie también tendrá que enfrentar los oscuros recuerdos que emergen de su mente.

Con la secuencia de hechos señalada, ¿podrá la protagonista salir ilesa de esa crítica situación? Netflix te lo muestra con un final inesperado.

Reparto de la película El juego de Gerald

Carla Gugino como Jessie Burlingame.

Bruce Greenwood como Gerald Burlingame.

Carel Struycken como “El hombre del espacio” / “El Moonlight Man”.

Henry Thomas como Tom.

Kate Siegel como Sally.

Chiara Aurelia como la joven Jessie.

Tráiler de la película El juego de Gerald