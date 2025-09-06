Netflix: el impactante final explicado de la serie de terror “Equinox”, y todos sus oscuros secretos

Existen muchas ofertas muy buenas dentro de la plataforma de Netflix, pero ninguna de estas se compara con “Equinox”, una impactante serie danesa de 6 capítulos que, seguramente, te atrapará de principio a fin.

La serie de Netflix antes referida relata la historia de Astrid, una joven cuya vida quedó marcada tras la repentina desaparición de su hermana mayor Ida, quien repentinamente se esfumó con toda su clase en el año 1999.

Los hechos relatados a través de la pantalla de Netflix transcurrieron en Dinamarca y la falta de información sobre el caso hace que, sin duda alguna, la vida de Astrid sea una pesadilla por los traumas que, constantemente, tiene que aprender a sobrellevar.

Personaje de Equinox, la serie de Netflix.

Tiempo más tarde, la protagonista de la historia que se destaca en Netflix se hace adulta y empieza a trabajar en una emisora de radio. Sorpresivamente, un día Astrid recibe la llamada de un oyente que asegura saber la verdad detrás de la desaparición de su hermana y todos los de su clase.

Impulsada por la desesperación y el dolor no sanado, Astrid decide empezar a investigar por su cuenta mientras que, en simultáneo, revive las heridas que ya creía haber sanado. La serie de Netflix en cuestión promete hacerte sentir múltiples emociones, por los oscuros secretos familiares que, poco a poco, se van develando.

El final explicado de “Equinox“, la serie de Netflix que cuenta con solo 6 episodios

Al final de la trama desarrollada mediante la pantalla de Netflix, se revela que la misteriosa desaparición de Ida y los de su clase fue producto de un pacto oscuro que se hizo en su momento con una entidad mitológica llamada Rey Liebre.

Según lo describe la historia de Netflix, la mamá de Astrid llamada Lene, no podía concebir hijos y decidió hacer un trato oscuro con Henrik, el líder del culto al que pertenecía. Años más tarde, Ida queda embarazada y aborta al bebé en camino que sería hijo del Rey Liebre en el mundo sobrenatural.

Escena de Equinox, la serie de Netflix.

Como es de suponer, el Rey Liebre se enfureció y como castigo no solo la secuestró a ella, sino también a los adolescentes de su clase. Más adelante, Astrid se entera de que ella sería la próxima en desaparecer y decide sacrificarse para que el resto de personas sean liberadas.

El final de "Equinox" es ambiguo, por lo que se presta a la interpretación de cada cual. La serie de Netflix no te explica si Astrid muere tras sacrificarse o, si dicho sacrificio tiene otro propósito, lo que hace que el espectador reflexione de manera profunda sobre lo sobrenatural, los sacrificios y el destino en general.

TRAILER