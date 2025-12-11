Netflix: cuándo saldrá la segunda parte de Cien años de Soledad, la serie que conquistó y obsesionó a millones

Luego del indiscutible éxito que recaudó la primera parte, Netflix confirmó una noticia que emocionó a millones. Más exactamente, el servicio de streaming en cuestión anunció el año y el mes en el que lanzará de manera oficial la segunda parte de Cien años de Soledad.

Cabe mencionar que la serie referida de Netflix está basada en la novela homónima de Gabriel García Márquez y, aunque gran parte de esta relata una historia de ficción, hay elementos reales como las vivencias del escritor en Aracataca, los hechos históricos de Colombia y las traiciones, costumbres y creencias de la región del caribe.

Ahora bien, la ambiciosa obra audiovisual, filmada íntegramente en Colombia con el apoyo de la familia de Gabriel García Márquez, promete impactar al mundo con una segunda entrega que saldrá en agosto del año 2026. Mientras que se lleva a cabo tal estreno, desde Netflix se puede apreciar la primera parte que tiene un total de 8 capítulos.

Poster oficial de la segunda parte de “Cien años de soledad”.

De qué trata la serie Cien Años de Soledad: Primera Parte

De acuerdo con la reseña oficial de Netflix, la trama de esta serie se centra en una familia fundadora, el linaje Buendía, y su épica, caótica y abismal travesía a través de siete generaciones. Todo comienza con una huida y la creación de Macondo, un pueblo mítico que, de pronto, se convierte en el escenario de la traición más profunda y los dilemas morales que desafían el destino.

A lo largo de los capítulos, la serie de Netflix se convierte en una explosión de conflictos: hay guerras, amores prohibidos, hijos ilegítimos y la eterna lucha de los personajes contra su propia soledad y las maldiciones ancestrales. Se trata de un viaje peligroso donde la realidad y la fantasía se mezclan constantemente, ofreciendo escenas impactantes llenas de deseo y pasión explícita.

Escena de Cien Años de Soledad: Primera Parte.

Reparto de la serie Cien Años de Soledad: Primera Parte

Claudio Cataño como Coronel Aureliano Buendía (adulto).

Jerónimo Barón como Aureliano Buendía (niño).

Marco Garcés como Aureliano Buendía (adolescente).

Susana Morales como Úrsula Iguarán.

Elias Leonardo como Aureliano Buendía (joven).

Viña Machado como Pilar Ternera.

Santiago Vásquez como Aureliano Buendía (joven adulto).

Héctor Betancourt como Aureliano Buendía (viejo).

Laura Acuña como Pilar Ternera (joven).

Moreno Borja como Melquíades.

Ella Becerra como Prudencio Aguilar.

Ricardo Vélez como Prudencio Aguilar (adulto).

Tráiler de la serie Cien Años de Soledad: Primera Parte