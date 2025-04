Netflix es de las plataformas más completas en cuanto a contenido. Con más de 18.000 títulos, ofrece un espacio de entretenimiento y bienestar a todas las familias para todas las familias, que van desde niños a adultos.

Entre las historias que han generado mayor impacto en todos los hogares se encuentra el “El Origen de los Guardianes”, la película infantil producida por DreamWorks Animation y distribuida por Paramount Pictures en 2011.

El origen de los guardianes.

La historia sobre los guardianes Santa Claus, el Hada de los Dientes, Bunnymund o Conejo de Pascua, Hombre de Arena y Jack Frost acumuló más de 5 millones de visualizaciones a nivel mundial. Este éxito despertó el interés de los fanáticos, quienes comenzaron a investigar en profundidad sobre cada personaje, especialmente sobre el icónico personaje de hielo.

Netflix: sinopsis oficial de “El Origen de los Guardianes”

"Jack Frost se alía con Santa Claus, el Hada de los Dientes y otros héroes para luchar contra un espíritu malévolo que intenta destruir la fe de los niños“, aseveró la sinopsis oficial presentada por Netflix.

El origen de Jack Frost, el protagonista de “El Origen de los Guardianes”

Jack Frost es una figura élfica que nació en el norte de Europa a fines del siglo XIX. Su personificación representa al hielo y tiene como rol coordinar las condiciones típicas de invierno al dejar los patrones helados, como helechos, en las ventanas de los hogares.

Netflix: cuál es la historia real de Jack Frost, el héroe de “El Origen de los Guardianes”

Ahora bien, el personaje mitológico se ha manifestado de diversas formas a lo largo del tiempo. En la historia “Birdie y sus hadas amigos” de Margaret T. Canby (1874), Jack Frost es el rey de los espíritus del invierno y se lo descubre como una entidad amable con los niños.

En el caso de “Little Jack Frost” Charles Sangster,y The Life and Adventures of Santa Claus (1902) de L. Frank Baum, el personaje se muestra como un ser juguetón que le encanta hacer bromas a los niños, que van desde morderles la nariz hasta cubrir lugares en su totalidad con nieve.

Estos elementos traviesos y amables son los que componen al personaje de Jack Frost en “El Origen de los Guardines”. Pese a ser presentarse como una entidad despreocupada al principio de la película, poco a poco se da cuenta del valor que tiene con las personas que creen en él.