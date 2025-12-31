Netflix: a qué hora se estrena en Argentina el tan esperado capítulo final de Stranger Things 5

Durante las últimas 24 horas, Netflix impulsará las visitas a su plataforma con el capítulo final de Stranger Things 5, un episodio que no solo le dará fin a la temporada pertinente, sino que, además, concluirá con una trama que empezó a desarrollarse hace más de 9 años.

Para esta ocasión especial que, sin duda alguna, no pasará desapercibida, Netflix decidió estrenar el capítulo final de Stranger Things 5 de manera simultánea en todos los países seleccionados, ajustando los horarios a la región de cada cual.

Stranger Things 5. Foto: web.

A qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things en Argentina

De acuerdo con la información ofrecida por la plataforma de streaming más consumida del mundo, el capítulo final de Stranger Things 5 saldrá en Argentina esté miércoles 31 de diciembre a las 22 horas. En ese contexto, Netflix subraya que el esquema habitual de la plataforma suele liberar los episodios a las 17:00 del Pacífico (PST), por lo que, en este contexto, no habría ningún tipo de sorpresa para los usuarios.

Igualmente, para quienes quieran ver el capítulo pertinente fuera de la Argentina, los horarios establecidos por Netflix quedarían de la siguiente manera:

Paraguay, Chile, Brasil y Uruguay: 22 horas.

Caribe, Bolivia y Venezuela: 21 horas.

Centroamérica y México: 19 horas.

Panamá, Ecuador, Colombia y Perú: 20 horas.

Estados Unidos: 20 horas (EST) y 17 horas (PST).

España: 2: 00 horas (Del jueves 1 de enero).

Puntaje oficial de los capítulos de Stranger Things 5.

Cabe mencionar que, para esta edición, Netflix decidió lanzar Stranger Things en tres partes. El Volumen 1 de la quinta temporada se estrenó a fines de noviembre y contó con 4 capítulos. Luego, el Volumen 2 se lanzó el 25 de diciembre con 3 episodios y, finalmente, el 31 del mismo mes sorprenderán con el Volumen 3 que solo tendrá un capítulo.

En total, la temporada 5 de Stranger Things tuvo 8 capítulos llenos de revelaciones sorpresivas. Aunque, también se integró de manera inesperada la decepción de los fans por el desarrollo del episodio 7, uno de los peores valorados por parte de la crítica.

Tráiler del capítulo final de Stranger Things 5