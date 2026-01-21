Murió una reconocida actriz de “Verano del 98”, “Los Roldán” y “Mi familia es un dibujo” y el dolor es total

La emblemática actriz Adela Gleijer, una figura fundamental en la televisión, el teatro y el cine argentino, falleció el 20 de enero de 2026 a los 92 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices en un comunicado oficial que, como era de esperarse, causó conmoción dentro de la industria.

La entidad en cuestión expresó su pesar y acompañó a la familia, en especial a su hija, la también actriz Andrea Tenuta, tras el deceso de una de las voces más queridas de la escena artística local.

Adela Gleijer junto a Juan Manuel Tenuta.

Cabe mencionar que Gleijer nació el 20 de septiembre de 1933 en Montevideo, Uruguay, y desde muy joven se volcó al arte dramático, formando parte del histórico grupo Teatro El Galpón. Fue en ese ámbito donde conoció a quien sería su compañero de vida, el actor Juan Manuel Tenuta, con quien compartió más de cinco décadas de trayectoria, amor y compromiso con la cultura hasta la muerte de él en 2013.

Una vida dedicada a las artes escénicas

La carrera de Adela Gleijer fue extensa y multifacética. Debutó profesionalmente en 1956 en una puesta de Teatro El Galpón y rápidamente se consolidó como actriz respetada en Uruguay y luego en Argentina, donde posteriormente se radicó.

En el teatro formó parte de numerosas, e integró elencos de prestigiosas instituciones como el Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes, además de participar en ciclos como Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad.

Su presencia en televisión también fue significativa. A lo largo de décadas participó en ficciones inolvidables que marcaron distintas etapas de la pantalla argentina, como Celeste, siempre Celeste, Mi familia es un dibujo, Verano del 98 y Los Roldán, entre otras, donde encarnó personajes que quedaron en la memoria colectiva.

Por si fuera poco, Gleijer incursionó en el cine con participaciones en títulos relevantes y en 2006 fue reconocida con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores junto al Senado de la Nación, en reconocimiento a su aporte al arte y la cultura.