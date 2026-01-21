Murió una reconocida actriz de “Verano del 98”, “Los Roldán” y “Mi familia es un dibujo” y el dolor es total

La emblemática actriz Adela Gleijer, una figura fundamental en la televisión, el teatro y el cine argentino, falleció el 20 de enero de 2026 a los 92 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices en un comunicado oficial que, como era de esperarse, causó conmoción dentro de la industria.
La entidad en cuestión expresó su pesar y acompañó a la familia, en especial a su hija, la también actriz Andrea Tenuta, tras el deceso de una de las voces más queridas de la escena artística local.
Cabe mencionar que Gleijer nació el 20 de septiembre de 1933 en Montevideo, Uruguay, y desde muy joven se volcó al arte dramático, formando parte del histórico grupo Teatro El Galpón. Fue en ese ámbito donde conoció a quien sería su compañero de vida, el actor Juan Manuel Tenuta, con quien compartió más de cinco décadas de trayectoria, amor y compromiso con la cultura hasta la muerte de él en 2013.
Una vida dedicada a las artes escénicas
La carrera de Adela Gleijer fue extensa y multifacética. Debutó profesionalmente en 1956 en una puesta de Teatro El Galpón y rápidamente se consolidó como actriz respetada en Uruguay y luego en Argentina, donde posteriormente se radicó.
En el teatro formó parte de numerosas, e integró elencos de prestigiosas instituciones como el Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes, además de participar en ciclos como Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad.
Su presencia en televisión también fue significativa. A lo largo de décadas participó en ficciones inolvidables que marcaron distintas etapas de la pantalla argentina, como Celeste, siempre Celeste, Mi familia es un dibujo, Verano del 98 y Los Roldán, entre otras, donde encarnó personajes que quedaron en la memoria colectiva.
Por si fuera poco, Gleijer incursionó en el cine con participaciones en títulos relevantes y en 2006 fue reconocida con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores junto al Senado de la Nación, en reconocimiento a su aporte al arte y la cultura.