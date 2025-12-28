Murió Brigitte Bardot a los 91 años, la icónica actriz francesa

Brigitte Bardot murió a los 91 años. Fue una actriz legendaria de París, un símbolo de belleza de la década de 1960 y una activista por los derechos de los animales. La noticia generó tristeza en el mundo de la actuación. El anuncio de su fallecimiento fue anunciada por su Fundación.

La actriz estaba pasando por un delicado estado de salud y había sido hospitalizada hace un mes. “La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, Madame Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal y a su fundación”, anunció en un comunicado la Fundación de la actriz.

Brigitte Bardot

Según señaló uno de los integrantes de la asociación a The Associated Press, la actriz murió en su casa en el sur de Francia. Además, no brindo información sobre las causas de su muerte.

Asimismo, revelaron que aún no se prepararon los arreglos para los servicios funerarios.

Brigitte Bardot

En octubre de este año, el diario francés Var-Matin informó que Brigitte había sido operada por una “enfermedad grave” y su estado generaba preocupación. En ese entonces, se instaló el rumor que había fallecido.

Ante esto, la actriz desmintió y habló en X: “No sé quién empezó esta noticia falsa sobre mi desaparición esta noche, pero sepan que estoy bien y no pienso retirarme. Un consejo para los sabios”.

Quién fue Brigitte Bardot

Brigitte Bardot nació en París en 1934. Fue una figura del cine francés y una referencia de la industria XX. Logró traspasar varios países hasta convertirse en estrella mundial del cine.

Entre sus actuaciones más importantes están: Y Dios creó a la mujer, Manina, la chica del bikini, La verdad, El desprecio, y ¡Viva María!. También se dedicó a la música y grabó un álbum.

A sus 39 años se retiró de la actuación. En 1986 creó su Fundación protectora de los derechos de los animales.