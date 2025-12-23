Quién es el aclamado actor que brilló en una famosa serie de Nickelodeon y hoy vive en situación de calle

Al inicio de los 2000, las series de Nickelodeon protagonizadas por adolescentes se convirtieron en la cesación del momento. Incluso, la popularidad de los formatos se dividía constantemente debido al éxito que tenían las propuestas audiovisuales presentadas por el ya referido canal de televisión.

Gracias al impacto de la mayoría de los programas presentados en la pantalla chica, las figuras ganaban relevancia de forma rápida y sorprendente. Muchos de estos actores y actrices mantienen su fama en la actualidad, mientras que otros causan conmoción debido a su situación actual.

Tylor Chase cuando figuraba en Nickelodeon.

Tal es el caso de Tylor Chase, un actor que saltó a la fama en Nickelodeon por interpretar a Martín Qwerly en la serie El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, una ficción que fue emitida entre el 2004 y el 2007. Pese al reconocimiento que recaudó desde muy temprana edad, la suerte no lo acompañó conforme fueron pasando los años.

Así luce hoy el actor de Nickelodeon Tylor Chase

Durante las últimas horas, un usuario en Tiktok se encontró con Tylor Chase, quien hoy cuenta con 36 años, y generó preocupación entre los que un día fueron sus fans. El hombre fue visto en situación de calle, con la ropa sucia y rota.

No obstante, el video que se viralizó a través de las redes sociales evidencia que el actor de Nickelodeon hoy se encuentra con un aspecto descuidado, vagando por la zona de Riverside en Los Ángeles (Estados Unidos). Después de que la grabación de Taylor se hiciera viral en la web, su madre rompió el silencio.

Concretamente, la mamá de la exfigura de Nickelodeon fue contundente al ser consultada por los medios internacionales y dijo: “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza”.

El lamentable antes y después del actor Tylor Chase.

Por su parte, los protagonistas de la serie de Nickelodeon en la que participó Tylor (Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw), también alzaron la voz y, en ese sentido, expresaron: “Fue una noticia difícil de procesar... nos sentimos impotentes porque no hay mucho que pueda hacer. Nos encantaría ir a hablar con él y mirarlo a los ojos. Es doloroso y sorprendente ver dónde está ahora...”.