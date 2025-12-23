Netflix: la serie de traición y deseo que arrasó con las tendencias y se convirtió en un fenómeno global difícil de superar

En medio de los estrenos de diciembre, una serie estrenada en 2015 empezó a liderar las tendencias de Netflix. La producción audiovisual que se reproduce a través del servicio de streaming más consumido del mundo es de origen estadounidense y cuenta con 7 temporadas en total.

La primera edición salió en 2015, después la segunda se lanzó en 2016 y, ese mismo año, estrenaron la tercera. Ya para el 2017 y, conforme al éxito de la serie de Netflix, sacaron una cuarta y, en 2018, apostaron por la quinta. Luego, decidieron complacer a la audiencia con una sexta temporada en 2019 y, para terminar la trama, estrenaron la séptima en 2021.

La serie de comedia romántica y drama que hoy figura en las tendencias de Netflix es Younger y no es apta para menores de edad debido a que cuenta con escenas íntimas muy explícitas.

La séptima temporada de la serie de Netflix recomendada se estrenó durante el 2021.

De qué trata la serie Younger

Según la reseña de Netflix, la primera temporada de la serie recomendada se centra en Liza Miller, una mujer de 40 años recién divorciada que, tras ser rechazada sistemáticamente por el mercado laboral, decide cometer una traición a la realidad: fingir que tiene 26 años.

Gracias a un cambio de look radical y la ayuda de su mejor amiga, logra infiltrarse en una prestigiosa editorial de Nueva York, iniciando un juego de espejos peligroso y adictivo. La trama de la serie de Netflix se intensifica cuando Liza empieza a desenvolverse a través de dos mundos (por un lado, es madre y por otro es joven y libre de cualquier tipo de ataduras).

Las complicaciones aparecen cuando la protagonista de Netflix conoce a Josh, un joven y sexy tatuador que se enamora de su versión veinteañera. El conflicto escala a niveles de tensión máxima cuando Liza lucha por mantener su mentira.

Entre dilemas morales y situaciones hilarantes, pero cargadas de peligro profesional, la protagonista de la serie se ve envuelta en una espiral de secretos y mentiras que te mantendrán al borde del asiento, preguntándote en cada capítulo: ¿cuánto tiempo podrá sostener esta farsa antes de que todo estalle?

La serie sugerida de Netflix es Younger.

Reparto de la serie Younger

Sutton Foster como Liza Miller.

Hilary Duff como Kelsey Peters.

Nico Tortorella como Josh.

Debi Mazar como Maggie Amato.

Miriam Shor como Diana Trout.

Peter Hermann como Charles Brooks.

Molly Bernard como Lauren Heller.

Charles Michael Davis como Zane Anders.

Phoebe Dynevor como Clare.

Tessa Albertson como Caitlin Miller.

Tráiler de la serie Younger