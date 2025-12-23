Netflix: la adictiva serie de 8 capítulos que revela los secretos más sucios de la alta sociedad y es un éxito absoluto

En las últimas 48 horas las tendencias internas de la plataforma de Netflix fueron repentinamente actualizadas y, ante este hecho, surgió el destaque especial de una serie estrenada en julio del año en curso.

La serie estadounidense que se mencionará dentro de este artículo cuenta con 8 capítulos en total que no duran más de 50 minutos cada uno. En cuánto al género se refiere, la historia de tal ficción tiene elementos de drama, misterio, suspenso y contenido LGBTQ+.

La propuesta audiovisual recomendada originalmente se llama The Hunting Wives (Las esposas cazadoras) y no es apta para menores de edad por las escenas íntimas que se encuentran dentro de la misma.

La serie de Netflix recomendada se estrenó en julio de 2025.

De qué trata la serie Las esposas cazadoras

De acuerdo con la reseña que figura en la plataforma de Netflix, la serie recomendada sigue de cerca la vida de Sophie O’Neil, una mujer que busca escapar de la aburrida rutina y cae bajo el hechizo magnético de Margo Banks, la líder de un grupo de mujeres ricas y poderosas que comparten un pasatiempo oscuro: el tiro con arco y los secretos prohibidos.

La trama de la serie se vuelve intensa cuando la obsesión de Sophie por encajar en este círculo de élite la arrastra a un laberinto de traición, deseo y excesos. Durante el transcurso de la trama, las mujeres encuentran el cuerpo sin vida de una joven en el lugar donde estás ejercían su pasatiempo y, como es de suponer, ese hecho intensificó todo el relato.

En medio de dilemas morales y giros que te dejarán sin aliento, la serie explora el peligroso abismo entre la apariencia perfecta y la oscuridad del alma humana. Sophie deberá decidir qué precio está dispuesta a pagar por pertenecer a este club de “esposas cazadoras”, mientras la sospecha de un asesinato recae sobre quienes ella más admira, transformando su sueño de libertad en una pesadilla mortal.

La serie de Netflix sugerida se titula Las esposas cazadoras.

Reparto de la serie Las esposas cazadoras

Malin Åkerman como Margo Banks.

Brittany Snow como Sophie O’Neil.

Jaime Ray Newman como Callie.

Katie Lowes como Jill.

Chrissy Metz como Starr.

Dermot Mulroney como Jed Banks.

Evan Jonigkeit como Graham O’Neil.

George Ferrier como Brad.

Branton Box como Sheriff Jonny.

Tráiler de la serie Las esposas cazadoras