Conmoción en el mundo del espectáculo: murió una reconocida actriz de Polka

El mundo de la televisión, el teatro y el cine argentino atraviesa horas de dolor luego de que se conozca la noticia del fallecimiento de una actriz de larga trayectoria y reconocimiento, que trabajó en numerosas producciones de Polka, la desaparecida productora de Adrián Suar.

La Asociación Argentina de Actores confirmó este lunes por la noche el fallecimiento, a los 86 años, de Adriana Aizemberg, al tiempo que expresó su dolor y envió condolencias a la familia de la artista. En su comunicado, destacaron su prestigiosa trayectoria y su contribución al mundo artístico argentino.

Murió Adriana Aisenberg

Adriana Vera Aisemberg nació el 1 de diciembre de 1938 en Santa Fe. Desde joven se trasladó a Buenos Aires para formarse en el ámbito teatral, integrándose al Teatro Fray Mocho y debutando en la obra Historias para ser contadas. Su formación continuó con el maestro Augusto Fernandes, y fue parte del grupo fundacional ETEBA junto a figuras como Lito Cruz, Helena Tritek y Héctor Bidonde. Además, integró el elenco estable del Teatro San Martín y el grupo Gente de Teatro, dirigido por David Stivel.

A lo largo de su carrera, Aizemberg participó en una amplia variedad de obras teatrales, destacándose en títulos como Fausto, Seis personajes en busca de un autor, El violinista en el tejado y La señorita de Tacna. Su versatilidad y talento la convirtieron en una de las actrices más respetadas del escenario argentino.

Murió Adriana Aisenberg

En cine, dejó su marca en películas como La Raulito (1975), Plata dulce (1982), Mundo grúa (1999), El abrazo partido (2004) y A través de tus ojos (2006), entre otras. Su interpretación en El abrazo partido le valió elogios de la crítica y consolidó su posición en la industria cinematográfica nacional. Su última participación en cine fue en Mazel Tov, la película protagonizada por Adrián Suar, Natalie Pérez, Benjamín Rojas y Fernán Mirás.

En televisión, Aizemberg participó en diversas producciones que la hicieron cercana al público, como Poliladron, Vulnerables, Mujeres asesinas y Los exitosos Pells. Su presencia en la pantalla chica permitió que varias generaciones la reconocieran y apreciaran su talento.

Adriana Aizemberg. Foto: web.

Además de su labor artística, Aizemberg tuvo un compromiso activo en la vida gremial. Se afilió a la Asociación Argentina de Actores en 1964 y desempeñó funciones en el Secretariado Mutual entre 1996 y 1998. En 2004, recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por el sindicato y el Senado de la Nación, en reconocimiento a su aporte a la cultura nacional.

A lo largo de su vida, Aizemberg también se destacó por su faceta como cantante, participando en musicales como Houdini, Nenucha, La envenenadora de Monserrat y Eva. Su versatilidad artística le permitió incursionar en diferentes géneros y expresiones, enriqueciendo su legado cultural .