¿Mejor que Angelina Jolie? Las impactantes imágenes de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva serie de “Tomb Raider”

Recientemente se supo que la emblemática arqueóloga Lara Croft, icono del universo de los videojuegos desde 1996, volverá a la pantalla en una ambiciosa serie producida por Prime Video. En simultáneo, confirmaron que Sophie Turner (famosa por su papel como Sansa Stark en Game of Thrones), encarnará a la heroína de tal ficción y, como es de suponer, las expectativas escalaron de nivel.

La primera imagen oficial de Turner como Croft fue difundida por la plataforma en sus redes sociales, mostrando a la actriz con una musculosa verde, pantalones cortos marrones, anteojos rojizos y las características pistolas al costado, evocando la estética clásica del personaje. Junto a la foto, Prime Video escribió: “Saquen sus artefactos. Lara viene en camino…”.

Sophie Turner como Lara Croft.

Angelina Jolie y una huella imborrable como Lara Croft

Es importante mencionar que la historia de Lara Croft en el cine comenzó hace más de dos décadas, cuando Angelina Jolie interpretó por primera vez al personaje en Lara Croft: Tomb Raider (2001) y su secuela La cuna de la vida (2003). Estas películas adaptaron la audaz arqueóloga de los videojuegos a un formato cinematográfico con gran producción y secuencias de acción globales.

Para dicho proyecto, Jolie se sometió a intensos entrenamientos físicos y realizó gran parte de sus escenas de acción, lo que contribuyó a que su versión fuera recordada como una encarnación fuerte y carismática del personaje. Por ello, las películas consiguieron un enorme reconocimiento del público y consolidaron el nombre de Lara Croft en la cultura popular fuera del ámbito de los videojuegos.

Angelina Jolie como Lara Croft.

Ahora bien, la nueva serie Tomb Raider está siendo liderada por la creadora Phoebe Waller-Bridge y cuenta con un elenco destacado que incluye a Sigourney Weaver y Jason Isaacs, entre otros. Todavía no tiene fecha de estreno confirmada, pero se espera que la producción llegue entre 2026 y 2027.

Sophie Turner como Lara Croft para la nueva serie de Tomb Raider.

Mientras los hechos cobran vida, Sophie Turner se encuentra en el punto de la mira por la interpretación que hará de Lara Croft, la cual ya está siendo criticada y comparada con la que hizo en su momento Angelina Jolie.