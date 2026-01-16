Dónde ver Mi Lady Jane, la miniserie británica de época que arrasó tras su estreno y dominó las tendencias mundiales

A pesar de las propuestas audiovisuales lanzadas durante estos últimos 2 años, existe una serie de 2024 que continúa siendo tema de conversación en redes sociales. Se trata de Mi Lady Jane, una miniserie británica que cuenta con tan solo 8 capítulos en total.

Esta producción está disponible en Prime Video y es una adaptación de la novela homónima que reinventa de forma fantástica la historia de Lady Jane Grey. Además, desde la plataforma de streaming previamente mencionada remarcan que el impacto de Mi Lady Jane se debe a la mezcla perfecta de elementos de fantasía y romance dentro de su trama.

La miniserie recomendada cuenta con 8 capítulos en total.

De qué trata la serie Mi Lady Jane

De acuerdo con la reseña ofrecida por Prime Video, la trama principal de esta serie se remonta a una Inglaterra del siglo XVI muy diferente a la de los libros de texto. La protagonista, Jane, una joven muy inteligente que no se quiere casar, pero su madre la obliga a unirse a un hombre que no conoce, Guildford Dudley. Justo después de la boda, el Rey muere y, por una trampa política, Jane termina siendo la Reina de Inglaterra de la noche a la mañana, convirtiéndose en el blanco de todos los asesinos.

El gran giro dentro de la trama de esta película es que en este mundo hay personas que se transforman en animales (llamados Ethians). Jane descubre que su nuevo esposo se convierte en caballo durante el día y solo es humano de noche. Juntos deben evitar que los villanos del reino los maten, mientras intentan detener una guerra entre humanos y cambiaformas.

Lo que empieza como un matrimonio forzado se convierte en una misión desesperada por sobrevivir. Esta apuesta de Prime Video te atrapará de principio a fin y es perfecta para verla rápidamente durante el fin de semana.

La miniserie sugerida se encuentra en Prime Video.

Reparto de la serie Mi Lady Jane

Emily Bader como Lady Jane Grey.

Edward Bluemel como Lord Guildford Dudley.

Jordan Peters como el Rey Eduardo VI.

Anna Chancellor como Lady Frances Grey.

Rob Brydon como Lord Dudley.

Dominic Cooper como Lord Seymour.

Jim Broadbent como el Duque de Leicester.

Kate O’Flynn como la Princesa María.

Abbie Hern como la Princesa Bess.

Henry Ashton como Lord Stan Dudley.

Tráiler de la serie Mi Lady Jane