Dónde ver la nueva temporada de The Night Manager, la serie que tiene a todos obsesionados con su impactante trama

En medio de los múltiples estrenos que revolucionaron la web desde principios de año, Prime Video sobresalió de manera significativa con el lanzamiento de la segunda temporada de The Night Manager, una de sus series más aclamadas.

Originalmente, The Night Manager sacó su primera temporada en 2016 y, el éxito de la misma fue tan notorio que Prime Video se alzó este 11 de enero con la segunda entrega. Para esta ocasión, la serie destaca con 6 capítulos en total.

Los episodios que duran alrededor de una hora cada uno contienen elementos de drama, suspenso y acción. Aunado a ello, The Night Manager o como se refleja en algunos países, El Infiltrado, sorprendió con múltiples imágenes explícitas y una trama aún más impactante.

De qué trata The Night Manager T2

De acuerdo con la reseña oficial compartida por Prime Video, la trama de esta nueva entrega sitúa al espectador ocho años después del explosivo final de la primera parte; cuando el exsoldado Jonathan Pine vuelve a ser arrastrado al peligroso abismo del espionaje internacional.

Tras la caída del magnate de las armas Richard Roper, Pine debe enfrentarse a una nueva amenaza, navegando en un mundo de traición, deseo y dilemas morales donde nada es lo que parece. Esta continuación es una espiral de intriga donde el protagonista deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para hacer justicia en un entorno de lujo, pecado y muerte.

Para quienes no vieron la primera, la historia se reinicia con una misión independiente, pero para los fanáticos, el regreso de Pine es un impactante viaje emocional lleno de escenas explícitas de acción y suspenso que marca la continuación de una trama ya iniciada.

Reparto de The Night Manager T2

Tom Hiddleston como el magnético Jonathan Pine.

Hugh Laurie como el carismático y letal Richard Roper.

Olivia Colman como la implacable agente Angela Burr.

Diego Calva se une al elenco en un papel clave aún bajo secreto.

Camila Morrone se incorpora para aportar dosis de intriga y drama.

Indira Varma se suma para reforzar el equipo de inteligencia con su presencia imponente.

Tráiler de The Night Manager T2