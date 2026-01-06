La serie de Prime Video que impresionó a los críticos y sobresalió en las tendencias mundiales con una trama de suspenso

Después de eclipsar a todos sus suscriptores con series y películas innovadoras, Prime Video sorprendió a más de uno con el lanzamiento de una miniserie de 8 capítulos. Los episodios de esta ficción duran entre 45 y 55 minutos, por lo cual, se podrían ver durante un fin de semana.

La serie referenciada es de origen británico-estadounidense y está basada en la novela homónima de Andrea Mara. En cuánto al género se refiere, esta propuesta audiovisual desarrolla una historia de suspenso con elementos dramáticos que te mantendrán al borde de la silla en todo momento.

La apuesta de Prime Video originalmente se llama All Her Fault, pero en las plataformas de habla hispana destaca como Su peor pesadilla.

De qué trata la serie Su peor pesadilla

De acuerdo con la reseña ofrecida por Prime Video, esta serie desarrolla una impactante historia que arranca cuando Marissa Irvine llega a recoger a su hijo a una cita de juegos y descubre con horror que la mujer que abre la puerta no es la niñera y que su hijo ha desaparecido sin dejar rastro.

Lo que sigue es una desesperada búsqueda que desentierra una red de mentiras y traiciones en una comunidad aparentemente perfecta. El conflicto se vuelve peligroso dentro de esta serie cuando se revela que el secuestro no es un hecho aislado, sino el resultado de oscuros secretos que involucran a las personas de confianza de Marissa.

Esta exitosa miniserie de Prime Video explora el deseo de venganza y el miedo más profundo de cualquier padre, manteniendo una intriga total hasta el último segundo. Es una producción no apta para cardíacos que te atrapará de principio a fin y que, sin duda, se puede ver rápidamente durante el fin de semana.

Reparto de la serie Su peor pesadilla

Sarah Snook como Marissa Irvine.

Dakota Fanning como Jenny.

Jake Lacy como Peter Irvine.

Michael Peña como el Detective Alcaras.

Sophia Lillis como Carrie Finch.

Jay Ellis como Richie.

Abby Elliott como Lia.

Thomas Cocquerel como el Dr. Henderson.

Tráiler de la serie Su peor pesadilla