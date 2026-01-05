La romántica película española de Prime Video que hace suspirar a miles y apunta a ser un éxito mundial

Prime Video promete conquistar a su audiencia durante el 2026 con nuevas ficciones que, prometen atraparte de principio a fin. Para trazar dicho objetivo, la plataforma de streaming referenciada estrenó este 2 de diciembre una nueva película en su plataforma y, la misma, se posicionó rápidamente dentro de las tendencias globales.

El film de Prime Video dura 101 minutos (1 hora con 41 minutos) y desarrolla una trama de romance juvenil enfocado en el crecimiento personal de la protagonista seleccionada. La película española en cuestión se llama Sigue mi voz y está basada en una novela de ficción de la autora Ariana Godoy, quien atrapó a todos con el texto publicado originalmente en Wattpad.

De qué trata la película española Sigue mi voz

De acuerdo con la reseña oficial de Prime Video, la historia de esta película sigue a Klara, una joven atrapada en una crisis personal abismal que la mantiene aislada del mundo. Su única conexión con la realidad es la voz de Kang, un locutor de radio que despierta en ella un deseo de vivir y una esperanza que creía perdida para siempre.

El desarrollo de la trama de esta película se vuelve interesante cuando Klara decide romper su encierro para buscar al dueño de esa voz, enfrentándose a un gran peligro emocional y a secretos que pondrán a prueba su cordura. Es una trama de traición a los propios miedos y superación que ha enloquecido a todos por su intensidad y sus giros inesperados.

Este relato de amor y valentía actualmente es un éxito global que te atrapará de principio a fin con una estética visual increíble. En definitiva, es la opción perfecta para disfrutar durante el transcurso de la semana.

Reparto de la película española Sigue mi voz

Berta Castañé como Klara.

Jae Woo Yang como Kang.

Itziar Ituño como Katia.

Nuno Gallego como Diego.

Claudia Traisac como Kamila.

Fernando Guallar como Andy.

Victoria Oliver como Yana.

Adrià Salazar como Erick.

Yasmina Drissi como Perla.

Sofía Istarú como Tía Mary.

Tráiler de la película española Sigue mi voz