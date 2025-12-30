Prime Video: la exitosa película de suspenso y presión psicológica que revela el lado más oscuro de las mentiras compartidas

Las buenas películas nunca se olvidan y siempre destacan por sobre todos los estrenos nuevos de cada plataforma de streaming. Un ejemplo de ello se puede apreciar mediante una de las ficciones más exitosas de Prime Video, misma que fue lanzada durante el 2022 y su impacto global sigue sobresaliendo en la actualidad.

El film en cuestión ofrece una impactante trama de suspenso con elementos de drama psicológico que, sin duda alguna, no pasan desapercibidos. Aunado a ello, desde Prime Video señalan que esta película se puede ver cualquier día de la semana, ya que solo dura 1 hora y 45 minutos.

La cinta previamente referenciada se llama El Buen Vecino, pero en algunas plataformas aparece con su nombre original, The Good Neighbor. Esta película no está basada en hechos reales, pero sí presenta una impactante historia que respalda su éxito mundial.

La película de Prime Video destacada se estrenó durante el 2022.

De qué trata la película El buen vecino

De acuerdo con la reseña que se destaca a través de la plataforma de Prime Video, el drama principal de esta película arranca con un trágico accidente de tráfico en el que una joven muere, y el protagonista, David, comete el error de seguir el consejo de su vecino Robert: huir y ocultar el crimen. Lo que parece una decisión para “salvarse” se convierte rápidamente en una pesadilla de la que no hay salida.

El corazón de la película no es solo el crimen, sino la relación tóxica que se desarrolla entre los protagonistas. Mientras David vive atormentado por el remordimiento, Robert se revela como una figura oscura y controladora que utiliza el secreto compartido para adueñarse de la vida de su vecino.

En resumen, esta película de Prime Video cuestiona la ética y muestra cómo una mala decisión puede encadenarte a una persona peligrosa. Es una cinta ideal para quienes disfrutan de historias donde el suspenso no viene tanto de la acción, sino de la presión psicológica y la sensación constante de que todo está a punto de desmoronarse.

La película de Prime Video sugerida se llama El Buen Vecino.

Reparto de la película El buen vecino

Jonathan Rhys Meyers como Robert (el vecino manipulador).

Luke Kleintank como David (el protagonista atormentado por la culpa).

Eloise Smyth como Vanessa (la hermana de la víctima).

Bruce Davison como Grant.

Ieva Florence como Janine.

Regina Razuma como la Sra. Petrova.

Tráiler de la película El buen vecino