Prime Video: la película más provocadora de Sydney Sweeney que mezcla odio, deseo y escenas subidas de tono

Prime Video impulsó el contenido dentro de su plataforma con una película protagonizada por la actriz Sydney Sweeney, quien, por cierto, generó todo tipo de revuelos durante el 2025. La cinta en cuestión se estrenó durante el año 2023 y rápidamente se convirtió en una de las ficciones más taquilleras de la también modelo estadounidense.

Se trata de Con todos menos contigo (Anyone But You), una película de romance y comedia originaria de Estados Unidos. Con una duración de 103 minutos (1 hora y 43 minutos) de pura adrenalina emocional, este film se ha convertido en el fenómeno mundial del género, atrapando a millones con la química explosiva que presentan los protagonistas principales de la trama.

De qué trata la película Con Todos Menos Contigo

De acuerdo con la reseña oficial de Prime Video, la trama principal de esta película sigue a Bea y Ben, quienes tras una primera cita increíble sufren un desencuentro que transforma su atracción en un odio visceral. Sin embargo, el destino les tiende una trampa: ambos se ven obligados a asistir a una boda en Australia, donde deberán fingir que son la pareja perfecta en medio de un clima de traición, deseo y dilemas morales.

Entre paisajes paradisíacos y situaciones de alto voltaje, los protagonistas se enfrentan a un juego de seducción no apto para cardíacos. La tensión entre ellos es tan fuerte que amenaza con explotar en cualquier momento, convirtiendo este viaje en una montaña rusa de sentimientos encontrados y decisiones arriesgadas. Esta propuesta de Prime Video es la opción ideal para disfrutar de forma frenética durante el fin de semana.

Reparto de la película Con Todos Menos Contigo

Sydney Sweeney como Bea.

Glen Powell como Ben.

Alexandra Shipp como Claudia.

GaTa como Pete.

Hadley Robinson como Halle.

Michelle Hurd como Carol.

Dermot Mulroney como Leo.

Rachel Griffiths como Innie.

Darren Barnet como Jonathan.

Bryan Brown como Roger.

