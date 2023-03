Maratón a pura risa: uno por uno, los especiales de stand-up más populares en Netflix Argentina

El humor es uno de los preferidos a nivel mundial, habiendo de todo tipo, para diferentes edades y contextos. Lo mismo ocurre con el catálogo que Netflix tiene diseñado para sus usuarios.

En el último tiempo la plataforma de streaming vivió una baja en sus suscriptores, pero eso no le impide seguir posicionándose como la favorita alrededor del mundo.

Plataforma de streaming Netflix. Foto: Netflix

La clave de su éxito es la calidad de sus contenidos, y ello se ve reflejado en el material de comedia disponible en la plataforma. Es por ello que, a continuación te compartimos los especiales de stand-up más populares en Netflix Argentina.

¿Cuáles son los especiales de stand-up más populares en Netflix Argentina?

Malena Pichot: Estupidez compleja: Malena es una representante mediática del feminismo. Ella habla sobre el sexo, el lenguaje, el aborto y explica por qué el hombre puede pagar la cena.

Luciano Mellera: infantiloide: El argentino Luciano Mellera resalta los aspectos humorísticos y fantásticos de la niñez a través de imitaciones cómicas y reflexiones sobre la vida cotidiana.

Luciana Mellera: infantiloide Foto: Netflix

Soy Rada: Serendipia : El comediante Agustín Aristarán cuenta cómo llegó a ser uno de los grandes comediantes de América Latina.

Sebastián Marcelo Wainraich: El humorista argentino Sebastián Marcelo Wainraich le encuentra el lado cómico al día a día, desde los minibares hasta por qué los funerales son mejores que las bodas.

Sebastián Marcelo Wainraich Foto: Netflix

Lucas Lauriente: Todo lo que sería: En este espectáculo, el argentino Lucas Lauriente habla sin tapujos de lo que opina sobre distintas generaciones y les suplica a los jóvenes que dejen de decir “goals”.

Franco Escamilla: Voyerista auditivo: Franco Escamilla se sube al escenario en California para un especial de comedia lleno de divertidas observaciones sobre los chismes, la pandemia y experiencias en el aeropuerto.

Franco Escamilla: Voyerista auditivo Foto: Netflix

Ricky Gervais: Supernature: El comediante Ricky Gervais da su opinión sobre las reglas de la comedia, habla de su gato y desacredita lo sobrenatural al concluir que con la naturaleza es suficiente.

Grego Rossello: Disculpe las molestias: El comediante argentino Grego Rossello se sube al escenario en Buenos Aires para hablar sobre las estrellas de hoy, la comida de avión, el amor fraternal y mucho más.

Grego Rossello: Disculpe las molestias Foto: Netflix

Liss Pereira: Adulto promedio: La humorista Liss Pereira habla con franqueza y sin filtros sobre las relaciones, el crecimiento y el sentirse atrapada entre un mundo de extremos.

Chris Rock: Selective Outrage: Chris Rock hace historia en el mundo de la comedia al actuar como monologuista en el primer evento mundial de Netflix retransmitido en directo.

Chris Rock: Selective Outrage Foto: Netflix

Ellen DeGeneres: Relatable: En su primer especial desde 2003, la comediante Ellen DeGeneres cuenta las divertidas lecciones que ha aprendido en el camino.

Más sobre Netflix

¿Cómo puedo tener Netflix sin pagar?

Netflix no ofrece pruebas gratis, pero tienes la libertad de cambiar de plan o cancelar el servicio online en cualquier momento si decides que Netflix no es para ti. No hay contratos, cargos por cancelación ni compromisos.

¿Qué incluye el plan básico de Netflix Argentina?

Tiene el servicio disponible en un sólo dispositivo compatible a la vez; películas, series y juegos móviles sin límite; series y películas sin anuncios; descarga en un dispositivo compatible a la vez; y calidad HD.

¿Qué diferencia hay entre el plan básico y el plan estándar de Netflix?

El plan básico de Netflix permite ver y descargar contenido en calidad 720p HD en un dispositivo. En este caso, no se muestra publicidad y el acceso al catálogo es ilimitado. El plan estándar permite que varios dispositivos puedan ver en simultáneos, como así también descargar contenido, en un máximo de dos.