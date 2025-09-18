Los Jonas Brothers anuncian el esperado y aclamado regreso de Camp Rock, pero sin uno de los protagonistas principales

Algunas películas y series han marcado un antes y después en la adolescencia de muchos. Tal es el caso de Camp Rock, una producción que originalmente se estrenó durante el 2008 e, inesperadamente, se convirtió en un éxito total por la trama que allí dentro desarrollaron con los Jonas Brothers y Demi Lovato.

Dos años más tarde, Disney Channel lanzó Camp Rock 2: The Final Jam, película que también contó con la participación de los Jonas Brothers y Demi Lovato. Al igual que la primera edición, esta producción impactó de manera significativa en la vida de muchos y arrasó en la pantalla chica por el número de reproducciones de la misma.

El reecuentro de los Jonas Brothers y Demi Lovato.

Ahora bien, tras el éxito recaudado con los lanzamientos previamente mencionados, los Jonas Brothers confirmaron, a través de las redes sociales, que están trabajando en la temporada 3 de Camp Rock.

De acuerdo con las publicaciones realizadas en Instagram, los Jonas Brothers se encuentran ya filmando Camp Rock 3 en Canadá, esto después de que transcurrieran 15 años de la última película y se reencontraran con Demi Lovato en el escenario.

Los Jonas Brothers en Instagram.

Hasta el momento, los jóvenes músicos no informaron sobre la fecha de estreno de la película, pero se espera que el lanzamiento de esta se realice durante el 2026. Ahora bien, en cuanto al elenco se refiere, surgió una sorpresiva y triste revelación.

Demi Lovato, ¿formará parte de la tercera película de Camp Rock?

Según transcendió, el elenco de Camp Rock fue renovado, Liamani Segura se incorporará como Sage, Malachi Barton como Fletch, Lumi Pollack como Rosie, Hubson Stone como Desi, Eva Jean como Madison, Casey Trotter como cliff y Broklynn Pitts como Callie.

En cuanto a los Jonas Brothers se refiere, retomarán sus roles como Shane Gray, Nate Gray y Jason Gray. No obstante, Maria Canals volverá como Connie (quien en su momento era la mamá de Demi Lovato).

Y, entonces, ¿qué pasará con la protagonista principal? Demi Lovato no regresará con su icónico papel de Mitchie, pero formará parte de la producción ejecutiva de la película. Esto mientras que, la dirección estará a cargo de Verónica Rodríguez y las coreografías serán dirigidas por Jamal Sims.