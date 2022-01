Después del suceso que significó “This Is Us” tanto para los televidentes como para sus protagonistas, Milo Ventimiglia ya se encuentra detrás de una nueva serie que será todo un desafío para su carrera. El actor que supo interpretar a Jack Pearson en la ficción disponible en Star+ tendrá un lugar destacado en “Santos locales” (Hometown Saints, su título original).

Si bien el artista había ganado un lugar en el mundo del espectáculo con papeles secundarios en ”Gilmore Girls” o “Héroes” fue “This is Us” su catapulta a convertise en uno de los actores más queridos de la televisión internacional. Tanto es así que hasta recibió este año su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, cuya placa se encuentra al lado de la de Mandy Moore, actriz que interpreta a su esposa en la serie.

Milo Ventimiglia. (Foto: Instagram)

Luego del éxito de la ficción creada por Dan Fogelman, Milo Ventimiglia estará enfocado en el nuevo proyecto de NBC Universal, con producción de Grainne Godfree y Derek Elliott (también guionistas), la productora del actor y 20th Television, la misma de This Is Us.

La historia de esta nueva serie estará basada en Billy Riedell, un exjugador de hockey que intenta encontrar un nuevo lugar luego de que su carrera como deportista llega a su fin. El camino lo llevará a su hogar natal en Minnesota, cuna del hockey, en donde se convertirá en entrenador del equipo femenino de una escuela. Todavía no está confirmado si el ex This is Us será el protagonista pero todo parecería indicar que sí.

Por ahora, el lugar confirmado del actor de 44 años en la próxima ficción es como productor de la mano de su firma Divide Pictures. Y será lo próximo que hará tras el final de la aclamada serie sobre la familia Pearson cuya sexta y última temporada se estrenó el pasado 6 de enero y está por llegar a su fin con la publicación de nuevos capítulos semanales.