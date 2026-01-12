Llega MADO 2026, la Semana del Cine Recuperado: qué películas se proyectarán y precios de las entradas

La Semana del Cine Recuperado (MADO) vuelve con su segunda edición y confirma que no se trata de una cita pasajera dentro de la agenda cultural porteña, sino de un proyecto con identidad propia. El evento propone rescatar películas que quedaron fuera del circuito comercial y devolverlas a la pantalla grande, poniendo en valor materiales que forman parte de la memoria audiovisual de distintos países.

La iniciativa es impulsada por el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken y Filmoteca Buenos Aires, dos instituciones que trabajan de manera constante en la preservación, restauración y difusión de obras que, por diversas razones, quedaron relegadas. Durante varios días, el público podrá acceder a funciones especiales, mesas de debate y presentaciones que invitan a mirar el pasado cinematográfico desde una perspectiva actual.

Un recorrido por imágenes, voces y territorios olvidados

La edición 2026 de MADO comenzará el miércoles 14 de enero y se extenderá hasta el martes 20, con funciones diarias en el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, el MALBA y otras sedes culturales de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante una semana, el público podrá acceder a una programación que cruza clásicos, obras experimentales, cine político y materiales poco vistos, muchos de ellos restaurados o recuperados especialmente para esta muestra.

Toda la programación de MADO 2026 ya está disponible.

Entre los títulos destacados figuran Flor en el infierno (1958), del coreano Shin Sang-ok; San Pablo, Sociedad Anónima (1965), de Luis Sérgio Person; Tres tristes tigres (1968), de Raúl Ruiz; El chacal de Nahueltoro (1969), de Miguel Littín; Manthan (1976), de Shyam Benegal; Sholay (1975), de Ramesh Sippy; y joyas del cine argentino como Los de la mesa 10 (1960), Margarita, Armando y su padre (1939) y Argie (1984). La programación también incluye focos dedicados a realizadores como Ciro Durán y Narcisa Hirsch, además de funciones con música en vivo y películas sorpresa.

Las proyecciones en el Museo del Cine, ubicado en La Boca, serán gratuitas, con ingreso por orden de llegada, reafirmando el espíritu abierto y formativo del evento. En tanto, las funciones en el MALBA tendrán un valor de $9.000 para el público general y $4.500 para estudiantes y jubilados, manteniendo precios accesibles para una muestra de estas características.

Además de las funciones, MADO 2026 propone mesas de debate, charlas y encuentros con realizadores, archivistas y especialistas nacionales e internacionales, que reflexionarán sobre el rescate del patrimonio audiovisual y el rol de las instituciones culturales en su preservación.