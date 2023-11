Lisa Kudrow le dijo adiós a Matthew Perry con un emotivo mensaje: “Gracias por haberme hecho reir”

El sábado 28 de octubre por la noche el mundo conocería la triste noticia de la muerte de Matthew Perry, quien conquistó a millones con su cómico y sarcástico “Chandler Bing”, en la aclamada serie de televisión Friends.

El actor murió a sus 54 años tras ahogarse en su jacuzzi, aunque las autoridades decidieron realizar un examen toxicológico, cuyo resultado aún está en proceso, dado el historial de adicciones y depresión de aquel.

En medio del dolor, el elenco de Friends lanzó un comunicado donde aseguraron que cuando se sintieran listos saldrían a hablar de forma individual acerca de su colega y, especialmente, amigo. El primero en dar el paso fue Matt LeBlanc, a quien tan solo unas horas después se sumó Courteney Cox. Finalmente, durante el pasado 15 de noviembre, Jennifer Aniston, David Schwimmer y Lisa Kudrow decidieron sumar su adiós.

El adiós de Lisa Kudrow a Matthew Perry

A través de su cuenta de Instagram, Lisa Kudrow compartió una emotiva carta de despedida a Matthew Perry, con quien compartió pantalla en Friends y una amistad de décadas. Juntos le regalaron al mundo grandes momentos de humor con Phoebe y Chandler.

“Filmamos el piloto, Friends Like Us, nos seleccionaron e inmediatamente ya estábamos en NBC Upfronts. Entonces… sugeriste que jugáramos al póquer y lo hiciste tan divertido que ese primer encuentro ya nos unió”, relató la actriz sobre el momento en el que conoció a Perry.

Lisa Kudrow compartió una emotiva carta de despedida a Matthew Perry. Foto: web

“Gracias por eso. Gracias por hacerme reír con cada cosa que decías, me hacías reír tanto que me dolían los músculos, me hacías reír hasta que las lágrimas corrían por mi rostro todos los días”, expresó emocionada.

“Gracias por abrir tu corazón en una relación de seis vías que requería compromiso. Y mucho diálogo. Gracias por presentarte a trabajar incluso cuando no estabas bien y por hacerlo de una forma completamente brillante”, escribió.

“Gracias por los mejores 10 años que una persona puede tener. Gracias por confiar en mí. Gracias por todo lo que aprendí sobre la gratitud y el amor al conocerte. Gracias por el tiempo que tuve contigo, Matthew”, cerró.