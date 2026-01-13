Jennifer Lawrence reveló qué pasará con Katniss Everdeen en la nueva película de Los Juegos del Hambre y el shock es total

Tras meses de rumores, Jennifer Lawrence, la actriz que dio vida a Katniss Everdeen, finalmente se ha pronunciado sobre su regreso a la franquicia de Los Juegos del Hambre. La intérprete, cuyo papel en la saga distópica de ciencia ficción la catapultó a la fama mundial, aclaró las especulaciones en una reciente entrevista con Entertainment Weekly, donde se le preguntó sobre la posibilidad de volver a ponerse en los zapatos de la heroína del Distrito 12.

Lawrence recordó su experiencia original en la saga, que se extendió de 2012 a 2015 con cuatro películas, culminando en Sinsajo Parte 2, donde Katniss lideró la rebelión contra el presidente Snow. “Quizás ya lo hayamos hecho”, señaló cuando se le mencionó trabajar nuevamente con el director Francis Lawrence.

Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre.

Al referirse a los rumores que circulaban sobre su vuelta, la actriz estadounidense confirmó el regreso del personaje más aclamado de la saga: “Oh, sí, está en internet, ¿no?”, dejando claro que su regreso está más que confirmado, aunque no dio detalles sobre su participación.

Un regreso esperado por los fans

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha se estrenará en cines el 20 de noviembre de 2026 y se centrará en los 50º Juegos del Hambre, conocidos también como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Aunque la historia se enfoca en Haymitch Abernathy y su victoria, la confirmación de que Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson retomarán sus papeles como Katniss y Peeta Mellark emocionó a los seguidores, quienes no veían a los protagonistas juntos en pantalla desde hace más de una década. Por el momento, el regreso de Woody Harrelson como Haymitch no ha sido confirmado; en su lugar, Joseph Zada asumirá el rol del vencedor del Distrito 12 en la nueva historia.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha está en camino.

El reparto también incluye a McKenna Grace, Ben Wang, Elle Fanning y Maya Hawke, mientras que Ralph Fiennes interpretará una versión adulta del presidente Snow. Francis Lawrence vuelve como director, garantizando la continuidad en el estilo de la saga.

Jennifer Lawrence en los Juegos del Hambre.

La nueva película promete explorar los juegos de manera más profunda, con una mirada al pasado de los personajes que los fans conocen y aman. Ahora, con la confirmación de Jennifer Lawrence, la expectación crece y los seguidores de Los Juegos del Hambre esperan con ansias volver a ver a Katniss Everdeen en la pantalla grande, reafirmando su estatus como uno de los personajes más emblemáticos del cine reciente.