Internaron a La Chilindrina y hay preocupación por su estado de salud: “Se puso agresiva”

María Antonieta de las Nieves, conocida en todo el continente como La Chilindrina, encendió las alarmas en México al trascender que debió ser internada de urgencia. La actriz, de 78 años, sufrió un brote de ansiedad que obligó a su entorno a trasladarla al hospital para recibir atención inmediata.

Una amiga cercana contó cómo fueron las horas de mayor tensión: “El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación, pero se fue de onda y se puso agresiva”, relató en diálogo con medios mexicanos.

La actriz tuvo que ser internada.

La palabra de la familia de La Chilindrina

Para llevar calma, Verónica Fernández, hija de María Antonieta, habló sobre el estado de salud de su madre y detalló lo que sucedió: “Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”. De esta manera, confirmó que la actriz pudo regresar a su hogar tras ser atendida y que permanece en reposo.

La famosa tuvo que ser internada de urgencia.

La Chilindrina es uno de los personajes más icónicos de la televisión latinoamericana, y la preocupación de los fanáticos se multiplicó en las redes apenas se conoció la noticia. Su legado con El Chavo del 8 marcó generaciones enteras, y cada novedad sobre su salud genera gran repercusión en el público.

La Chilindrina comparte fotos en las redes.

Lo cierto es que no es la primera vez que María Antonieta habla sin filtros de temas delicados. En entrevistas previas, sorprendió al contar que ya tiene planificado cómo quiere que sea su funeral. “Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años”, dijo con humor, asegurando que eligió un ataúd decorado con la Virgen de Guadalupe y que desea ser maquillada en su despedida.