Gente que conocemos en vacaciones: las principales diferencias entre el libro y la película romántica de Netflix

La adaptación cinematográfica de Gente que conocemos en vacaciones llegó a Netflix con la difícil tarea de trasladar al lenguaje audiovisual una novela muy querida por los lectores, escrita por Emily Henry. Aunque la película conserva el eje central del vínculo entre Poppy y Alex, el camino elegido para contar esa historia introduce varios cambios que modifican ritmos, situaciones y decisiones clave.

Uno de los primeros ajustes aparece en la forma en que los protagonistas se conocen. Dentro de la novela, el vínculo se construye de manera más pausada durante la etapa universitaria, mientras que la película opta por concentrar ese origen en un viaje compartido en auto. Ese trayecto funciona como punto de partida emocional y acelera la cercanía entre los protagonistas, incorporando escenas nuevas pensadas para reforzar la química desde el inicio.

La nueva película romántica de Netflix es estadounidense.

Viajes, conflictos y decisiones que toman otro rumbo

Los viajes siguen siendo el corazón de la historia, pero no todos los destinos coinciden. Algunas escapadas se mantienen casi intactas, mientras que otras cambian de escenario para condensar conflictos o sumar tensión narrativa. Situaciones que en el libro ocurren en un lugar específico son trasladadas a nuevas ciudades, lo que altera el contexto sin perder del todo su carga emocional dentro de la película proyectada por Netflix.

Uno de los cambios más notorios tiene que ver con la administración del conflicto central. La película decide fusionar momentos que en la novela están separados por años y experiencias distintas. Esto provoca que ciertas revelaciones lleguen antes y que el quiebre entre los protagonistas sea más inmediato y contundente.

La nueva película romántica de Netflix dura aproximadamente 2 horas.

Las familias también sufren ajustes en la película. Personajes secundarios desaparecen o se reducen, simplificando el entramado familiar para focalizar la historia en la relación principal. Algunas reuniones clave se trasladan de país, aunque conservan su peso simbólico dentro del relato.

Otro giro importante aparece en las decisiones personales de los protagonistas. La película introduce situaciones que no existen en el libro, como una propuesta de matrimonio que cambia por completo el rumbo de la historia y redefine las motivaciones de Alex. También la vida laboral de Poppy se presenta de forma más abrupta, eliminando procesos internos que en la novela ocupan un lugar central.

A pesar de las diferencias, tanto el libro como la película coinciden en su mensaje final: más allá de los viajes y los cambios, el verdadero destino es el lugar que construyen juntos, los protagonistas.