Ganador del Oscar, pero sin trabajo: este es el motivo por el que Brendan Fraser no está actuando

Tras ser reconocido como mejor actor en el Oscars 2023 por su protagónico en “The Whale”, Brendan Fraser no ha aceptado ningún otro trabajo.

Este premio significó un enorme triunfo y el símbolo de su regreso a Hollywood luego de una larga temporada de ausencia y desinterés en la industria.

Muchos otros actores intentarían aprovechar al máximo este momento de extremo reconocimiento y popularidad para ser parte de muchos proyectos que sueñan hace tiempo, pero ese no es el caso de Brendan. El protagonista de “The Whale”, develó que luego de recibir el galardón no aceptó ningún trabajo.

Brendan Fraser en The Whale Foto: web

BRENDAN FRASER NO ACEPTÓ NINGÚN TRABAJO DESPUÉS DE “THE WHALE”

“Actualmente no tengo nada, estoy siendo muy selectivo ahora mismo”, detalló Fraser el Greenwich International Film Festival. Muchos suponen que esta cautelosa selección es porque el actor realmente quiere apuntalar su carrera y no arriesgarse a que se vuelva a descarrilar.

Sin embargo, tiene una participación en una película que aún no se estrenó, ‘Killers of the Flower Moon’, el nuevo largometraje dirigido por Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio como protagonista.

Brendan Fraser Foto: web

“Estoy deseando verla. Estuvimos trabajando con muchísimo calor en Oklahoma y no puedo exagerar mi participación en esta película porque es épica. Hay muchos actores en ella. Yo aparezco durante una escena o dos hacia el final.”, detalló Branden.

Brendan Fraser.

Además, comentó que es “como si todas mis fantasías se hubiesen hecho realidad estando en lo que parece el estudio de una maestro del Renacimiento”, apuntando también que Scorsese “tiene todos los conocimientos y está rodeado de gente igual de talentosa y entusiasmada por su visión”.

Ahora bien, esta película, ‘Killer of the Flower Moon’, recién saldrá a la luz en octubre, y a partir del 20 estará disponible en un mayor número de salas.