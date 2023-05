¡Es este! Jenna Ortega reveló cuál es su episodio preferido de Merlina

Jenna Ortega tiene tan solo 20 años y ha conquistado la fama alrededor del mundo. La clave de su éxito es su interpretación de “Merlina Addams” en la serie homónima de Netflix, aunque contaba con reconocimiento previo por sus protagónicos en Jane the Virgin y Stuck in the Middle, de Disney Channel.

La joven actriz no solo es reconocida por el público, sino que, también cuenta con la consagración dentro de la crítica con sus actuaciones en The Fallout del 2021 y Scream, X y Scream VI, que la colocaron como una de las “reinas del grito”, título que comparte con Jamie Lee Curtis.

Jenna Ortega

Es de esta forma que, Jenna es una de las figuras hollywoodenses más requeridas por los medios y los fans. La actriz va de entrevista en entrevista, donde hace declaraciones que luego no tardan en viralizarse.

¿Cuál es el episodio de Merlina preferido de Jenna Ortega?

En una entrevista para Netflix, como parte de promoción de la segunda temporada de Merlina, Jenna Ortega reveló cuál es su episodio preferido de la serie.

“Siento que el capítulo 3 está un poco subestimado solo porque hay una explosión con la estatua y obtenemos esa increíble pieza de violonchelo”, confesó la actriz, quien expresó en más de una oportunidad que la serie se trata de un sueño hecho realidad, ya que, siempre quiso trabajar con el servicio de streaming.

Jenna Ortega en Merlina. Foto: Netflix

“Ahí está en traje de peregrino horrible, está la secuencia de la pelea. Hay mucho más de Eugene, que es simplemente el tipo más divertido de todos los tiempos, en mi opinión. Creo que Tim Burton pensó que toda la escena del peregrino era hilarante. También lo filmamos a mitad de camino, así que sentí que todos encontraron su equilibrio y estaban controlados por las cosas en el momento en que filmamos eso”, explicó Jenna.

Jenna Ortega en Merlina. Foto: Netflix

El episodio preferido de Jenna es Amistad, sombrío tesoro, cuya sinopsis oficial adelanta: “Durante el Día de Contacto, los raros de Nunca Más se reúnen con los normi de Jericó en el Mundo Peregrino. ¿Alguien quiere caramelo?”.