El romance turco que arrasa en Netflix con solo 8 episodios

Como parte de las actualizaciones mensuales de la plataforma, Netflix sumó a su catálogo de ofertas una nueva serie turca que promete ser un éxito total. La ficción en cuestión tiene una temporada y dentro de esta se desprenden 8 episodios que duran entre 45 y 50 minutos cada uno.

La propuesta audiovisual que se revelará a continuación combina el dramatismo característico de las producciones turcas con un enfoque romántico contemporáneo y moderno, ofreciendo un relato compacto pero intenso que te atrapará de principio a fin.

La serie referenciada previamente se llama Amar, perder y de tal manera se encuentra en el buscador interno de Netflix, aunque su título original es Ayrılık da Sevdaya Dahil.

De qué trata la serie Amar, perder

De acuerdo con la reseña que hoy sobresale en la plataforma de Netflix, la serie sigue la historia de Afife, una joven guionista que lucha por mantener a flote el restaurante familiar mientras enfrenta deudas y presiones externas. Su vida da un giro cuando conoce a Kemal, un cobrador de deudas con un carácter duro y distante, cuyo encuentro con Afife desata un romance inesperado lleno de tensión y desafíos.

A lo largo de los 8 episodios, la serie que hoy se proyecta por la pantalla de Netflix combina drama, romance y conflictos familiares, mostrando cómo las decisiones, los secretos y los lazos personales moldean las vidas de los protagonistas en medio de la lucha por el amor y la estabilidad.

Reparto de la serie Amar, perder

İbrahim Çelikkol como Kemal.

Emine Meyrem como Afife.

Yasemin Kay Allen como Neslihan.

Tarık Papuççuoğlu como Kudret.

Deniz Türkali como Bedia.

Menderes Samancılar como Muharrem.

Sinan Bengier como Veli Dede.

Asuman Çakır como Perihan.

Görkem Sevindik como Kartal.

Okan Çabalar como Baturay.

Hakan Çelik como Koray.

Demircan Kaçel como Kerem.

Tráiler de la serie Amar, perder