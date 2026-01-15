El Nueve estrena la romántica y dramática serie china que es furor mundial: nombre, trama y cantidad de capítulos

Luego del éxito que generaron las producciones asiáticas durante el 2025, El Nueve tomó una decisión que sorprendió a más de uno. El canal de televisión antes referido decidió emitir en su pantalla una serie china que se estrenó el 2 de octubre de 2025.

Originalmente, la serie debutó en la plataforma de streaming iQIYI y, luego, se viralizó por las redes sociales. Ahora, la ficción es tema de conversación por la impactante trama que desarrolla en tan solo 38 capítulos.

La serie de drama y romance previamente referenciada se llama Corazones Destinados, aunque en algunas plataformas de streaming sobresale con su título original 一笑随歌 y, de acuerdo con la información emitida por El Nueve, su emisión empezará este lunes 19 de enero a partir de las 23 horas.

El Nueve anuncia un nuevo e impactante estreno.

De qué trata la serie Corazones Destinados

De acuerdo con la reseña oficial de la serie, esta propuesta audiovisual narra el destino de Fu Yixiao, una legendaria arquera del reino de Jinxiu, quien cambia el curso de una guerra mortal al disparar una flecha directo al corazón del príncipe enemigo, Feng Suige.

Tras el ataque, ella cae por un precipicio y pierde absolutamente toda su memoria, quedando a merced de sus peores enemigos. La intriga en esta serie se vuelve peligrosa cuando el príncipe Suige, quien sobrevivió al ataque, pero ahora es perseguido por conspiradores de su propia nación, encuentra a la mujer que intentó matarlo. Al ver que ella tiene amnesia, decide no asesinarla, sino utilizarla como un peón en un juego de poder abismal para descubrir quién lo traicionó, forzando una alianza llena de deseo y resentimiento.

Entre dilemas morales y escenas de una crueldad impactante, los protagonistas de esta serie deben sobrevivir en una ciudad plagada de espías donde el amor surge como una amenaza mortal. La traición acecha en cada esquina, y mientras Yixiao recupera sus recuerdos, se da cuenta de que el hombre que ahora la protege es el mismo al que ella juró destruir.

La serie Corazones Destinados se estrenó en octubre de 2025.

Reparto de la serie Corazones Destinados

Li Qin como Fu Xiao (La valiente generala).

Chen Zheyuan como Feng Xi (El astuto príncipe).

Kepler como Personaje Principal.

Wu Ming Jing como Personaje Principal.

Tie Niu como Personaje Secundario.

Jiang Yumu como Personaje Secundario.

Pan Yi Chun como Personaje Secundario.

Tráiler de la serie Corazones Destinados