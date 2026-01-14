Pioneros de la serie vertical: dónde ver la comedia romántica de Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi

Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi, dos de los actores más destacados del teatro y la televisión argentina contemporánea, se han convertido en referentes de una nueva tendencia narrativa en redes sociales: las series en vertical.

Ambos, con una trayectoria sólida en ficción televisiva y teatral, están ahora al frente de una propuesta que mezcla comedia, romance y humor en formato corto y digital, ampliando así su vínculo con el público más allá de los medios tradicionales.

Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi.

Dónde ver la serie vertical de Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi

La serie se puede ver en la cuenta de Instagram @ricardoylilianatv, donde los seguidores acceden a clips de no más de tres minutos protagonizados por los personajes Ricardo y Liliana, una pareja cuya dinámica cotidiana se convirtió en un fenómeno de interacción en redes muy llamativo.

Lo que comenzó como una idea creativa, rápidamente sumó miles de likes y comentarios, consolidándose como uno de los contenidos más celebrados en la plataforma antes mencionada. Este formato, pensado especialmente para dispositivos móviles, ha probado ser un espacio ideal para el humor ligero y las situaciones cotidianas con el toque romántico que proyectan los protagonistas.

Instagram compartido de Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos.

A diferencia de las ficciones tradicionales y, como bien se dijo antes, los episodios de Ricardo y Liliana no superan los tres minutos, respetando el ritmo ágil que caracteriza a las publicaciones más populares de Instagram.

Antonópulos, ganadora del Premio Martín Fierro y reconocida por sus papeles en producciones televisivas como Vidas robadas, ha atravesado una destacada carrera en ficción nacional y teatro. Caponi, por su parte, combina su trabajo actoral con esta iniciativa digital que ha captado la atención de públicos diversos tanto en Argentina como en el exterior.

La sinergia entre ambos artistas, tanto en la vida personal como en lo profesional, ha profundizado la recepción de este proyecto que, además de entretener, evidencia cómo las figuras clásicas del espectáculo exploran nuevos lenguajes narrativos.

Para quienes quieran disfrutar del ingenio de Ricardo y Liliana, su serie está disponible en la plataforma de Instagram a través de la cuenta oficial @ricardoylilianatv, opción que sigue sumando seguidores y comentarios favorables día a día.