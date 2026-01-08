Dónde ver la nueva serie vertical de Gime Accardi y Seven Kayne que causa furor con sus escenas subidas de tono

La ficción digital sigue ganando terreno y las plataformas apuestan cada vez más por contenidos pensados para el consumo rápido de los cibernautas. En ese contexto, Olga presentó Tilf, su nueva serie de ficción en formato vertical que se estrenó este miércoles 7 de enero a las 19 horas en YouTube.

Protagonizada por Gime Accardi y Seven Kayne, la serie vertical referida se posiciona como una propuesta innovadora dentro del ecosistema audiovisual argentino, al combinar drama, erotismo y una narrativa diseñada específicamente para pantallas pequeñas.

Nueva serie vertical de Olga.

Con episodios breves y un ritmo intenso, Tilf se anima a explorar territorios incómodos y provocadores. La historia en sí de la serie vertical de Olga pone el foco en los vínculos, el deseo y las relaciones de poder desde una mirada actual, sin suavizar conflictos ni subestimar al espectador.

Gime Accardi y Seven Kayne en la nueva serie de Olga.

La producción en cuestión fue escrita y dirigida por Gime Accardi junto a Agustina Navarro, y producida en asociación con The Eleven Hub / SDO Entertainment, con producción de Loli Miraglia y Lucas Mentasti, y servicio de producción de Coneja Blanca.

Además de marcar el debut actoral de Seven Kayne, esta serie cuenta con figuras como Leonor Manso, Ludovico Di Santo, Teo D’Elía y Josefina Willa. En cuanto al número de episodios que tendrá esta producción, no hay una cifra estimada, pero se concluye que la historia se desarrollaría en 50 capítulos aproximadamente.

Gime Accardi en la nueva serie vertical de Olga.

LUZU TV también apuesta a la ficción vertical

Por su parte, LUZU TV también se suma a esta tendencia con El verano en que lo entregué, una serie vertical (estilo parodia) protagonizada por Fede Popgold y Cami Mayan, cuyos episodios durarán un minuto (aproximadamente) y estarán disponibles en YouTube, Instagram y TikTok.

Nueva serie vertical de Luzu TV.

Según adelantó Popgold, el contenido saldrá hoy (8 de enero de 2026) y se publicará exclusivamente en las cuentas de Patria y familia, donde además resaltarán los momentos más memorables de la trama.