Dónde ver la serie vertical protagonizada por Barbie Vélez, Sofía Jujuy Jiménez y Lionel Ferro que se volvió tendencia

En la actualidad, las redes sociales no solo modificaron la manera de informar y entretener, sino también la forma de contar historias. En un contexto marcado por el consumo rápido y la atención fragmentada, empezó a ganar relevancia un nuevo tipo de ficción pensada exclusivamente para el celular: las series verticales.

Diseñadas para verse a través de los teléfonos y con episodios muy breves, las series verticales encontraron en TikTok y plataformas similares un terreno fértil para crecer, viralizarse y captar la atención de millones. Dentro de este mismo contexto, una nueva ficción del estilo referido protagonizada por Sofía “Jujuy” Jiménez, Barbie Vélez y Lionel Ferro, despertó el interés de todos en la web.

Nuevas y llamativas series en vertical.

La nueva serie vertical protagonizada por Barbie Vélez, Sofía Jujuy Jiménez y Lionel Ferro

Se trata de Cómo deshacerse de una estrella de fútbol, una serie creada para la plataforma ReelShort Latinoamérica que, a pocos días de publicar sus primeros episodios, los clips comenzaron a circular masivamente en redes sociales.

La trama desarrollada en esta serie apela a una narrativa intensa y reconocible, con conflictos sentimentales, secretos ocultos y giros dramáticos que recuerdan a las telenovelas clásicas, pero adaptadas al lenguaje vertiginoso del scroll. Tiene 61 episodios en total y cada capítulo dura poco más de un minuto, lo que forma parte de una estrategia clara: captar al espectador en segundos y llevarlo a continuar la historia dentro del perfil de la plataforma.

ReelShort funciona, en ese sentido, como un catálogo de ficciones fragmentadas, donde distintas historias conviven bajo una lógica similar a la de un servicio de streaming, pero pensadas para el consumo inmediato y vertical.

Aunque para algunos resultan previsibles o exageradas, estas series construyen su atractivo justamente en el exceso: emociones llevadas al límite, actuaciones marcadas y conflictos constantes. En este contexto, Cómo deshacerse de una estrella de fútbol propone una historia centrada en un jugador famoso, su matrimonio con una mujer que oculta una identidad inesperada y la presencia de una antagonista dispuesta a todo para quedarse con él. Celos, traiciones y revelaciones se encadenan en un relato que no busca realismo, sino impacto y continuidad.

La serie vertical se suma así a una tendencia que empieza a incorporar figuras conocidas del espectáculo local y que ya tuvo otros antecedentes recientes. Mientras el público debate entre la fascinación y la crítica, estas nuevas apuestas continúan expandiéndose y redefiniendo las reglas del relato audiovisual en tiempos de redes sociales.