Netflix: la serie que desafió lo tradicional, rompió las reglas del amor y generó controversia tras su estreno mundial

Netflix apostó a lo grande tras el lanzamiento de una trama que reflexiona sobre la inclusión romántica de las parejas. La ficción que se recomendará a continuación originalmente se estrenó en 2016, pero su impacto sigue vigente en la actualidad.

Esta serie, además, tiene 5 temporadas y 50 capítulos en total (10 capítulos por cada temporada) que duran entre 26 y 32 minutos cada uno. La comedia de drama romántico producida en Canadá y Estados Unidos fue creada por Jonh Scott Shepherd y no está basada en hechos reales, aunque desarrolla una historia que se entrelaza con numerosas experiencias personales.

La serie de Netflix previamente referenciada se llama You Me Her, pero en las plataformas de streaming de Latinoamérica figura como Tú, yo y ella.

La serie de Netflix destacada se estrenó en 2016.

De qué trata la serie Tú, yo y ella

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, la trama principal de esta serie sigue a Jack y Emma, un matrimonio aburrido de la rutina que decide contratar a Izzy, una joven universitaria, para darle “chispa” a su vida íntima. Lo que comienza como una simple transacción se convierte en un romance real, donde los tres terminan enamorándose perdidamente entre sí.

El conflicto principal de la serie de Netflix en cuestión se proyecta en los dilemas morales y la presión social que enfrentan al intentar vivir como una “tríada” en un mundo diseñado para parejas. Es una espiral de pasión prohibida y traición a las normas convencionales que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre el amor y el compromiso.

Este éxito global de Netflix es una mezcla perfecta de comedia y drama que te atrapará desde el primer momento y es ideal para ver durante esta temporada del año.

Reparto de la serie Tú, yo y ella

Greg Poehler como Jack Trakarsky.

Priscilla Faia como Izzy Silva.

Melanie Papalia como Nina Martone.

Rachel Blanchard como Emma Trakarsky.

Jennifer Spence como Carmen.

Ennis Esmer como Dave Khanna.

Jarod Joseph como Andy Cutler.

Tráiler de la serie Tú, yo y ella